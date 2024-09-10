"Это изменит вас": мужчина после посещения всех стран мира рассказал, что понял о жизни

На пути рекордсмена случалось много интересного: однажды он оказывался в туристическом месте, а в другой — в зоне активных боевых действий.

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Американский путешественник Инди Нельсон посетил все страны мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как пассажир, который летал наибольшим количеством авиалиний (170). Свое кругосветное путешествие, которое длилось 18 месяцев, мужчина начал в 2017-м, когда ему было 22 года. Об этом указано на официальном сайте организации.

Идея побывать во всех странах мира появилась у Нельсона во время поездки на весенние каникулы в Северную Корею, которую он описывает как "классную страну". Окончив колледж, он взял кредит в размере 80 тысяч долларов (3,3 млн грн) и отправился в путешествие.

Нельсон в Камбодже Фото: Guinness World Records

На пути рекордсмена случалось много интересного: однажды он оказывался в туристическом месте, а другой — в зоне активных боевых действий. В частности, четыре раза был задержан по подозрению в шпионаже — в Иране, Ливии, Папуа-Новой Гвинее и России.

По словам путешественника, меньше всего ему понравились Коморские острова, находящиеся у юго-восточного побережья Африки, а больше всего в Камбодже, где он наслаждался интересным культурным наследием и общением с чрезвычайно дружественными местными жителями.

Инди в Намибии Фото: Guinness World Records

Делясь своим опытом, Инди отмечает, что стоит выходить из зоны комфорта.

"Поезжайте на три месяца в Индию, Камбоджу или Центральную Азию. Это меняет ваш фундамент, меняет то, кем вы являетесь, меняет ваш взгляд на мир", — заключает он.

Кстати, Инди сначала не намеревался побить мировой рекорд — он узнал о своем достижении только после возвращения в США. До этого титул принадлежал японцу Рюдзи Фурушо, который воспользовался услугами 156 авиакомпаний.

Инди понравилось в Северной Корее Фото: Guinness World Records

Напомним, ранее опытный путешественник рассказал, как туристы могут всего за 22 евро посетить пять мест в Италии, преодолеть 772 км от Милана, Болоньи, Флоренции и Рима до Неаполя за один день.

А вот 53-летняя Лиззи Сир сэкономила $65 тысяч на стоимости жилья во время своих многочисленных путешествий. Женщина использует для этого платформу обмена жильем HomeExchange: зарегистрированные пользователи зарабатывают баллы, принимая у себя посетителей, и могут "тратить" их на собственные путешествия.