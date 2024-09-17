Женщина рассказала о секретном трюке на курорте, где "все включено" со шведским столом

Люси Барсон взбудоражила интернет-сообщество своим новым "хакерским" решением. Ее видео собрало сотни тысяч просмотров, комментариев и лайков.

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Известная блогерша Люси Барсон, которая специализируется на теме путешествий, рассказала, как туроператоры пытаются перехитрить отдыхающих, предлагая им мелкую посуду и маленькие чашки на "шведском столе". О своих лайфхаках на курорте по системе "все включено" женщина рассказала на странице в TikTok.

"POV: Купила чашку с Тенерифе, чтобы перестать пользоваться крошечными стаканчиками и не подходить к бару каждые 10 минут", — пошутила она в кадре.

На видео можно увидеть, как Люси вместе со своим бойфрендом берут две большие чашки с ручками, похожие на пивные кружки, чтобы использовать их вместо стандартных стаканчиков для напитков.

По данным газеты The New York Times, в заведениях с системой "все включено" напитки обычно подают в полистирольных стаканчиках — они не подлежат переработке и, как правило, немного маловаты.

Барсон взбудоражила интернет-сообщество своим новым "хакерским" решением. Ее видео собрало 748 тыс. просмотров и 13,7 тыс. лайков.

"Прекрати! Я видел, как ты проходила возле бассейна с ними, и еще удивился, откуда ты взяла такие стаканы";

"Я всегда беру чашку!";

"Размер гостиничных чашек для кофе сводит меня с ума. Слишком маленькие";

"Гениально!";

"Боже, мы с парнем были там в июле и бегали в бар буквально каждые две секунды, чтобы выпить еще по бокалу".

Блогерша советует использовать собственные чашки и стаканы Фото: Pixels

Кстати, в некоторых странах туристам запрещено подходить к "шведскому столу" несколько раз подряд, поэтому лайфхак блогерши поможет получить большую порцию еды и напитков.

Напомним, ранее Фокус писал, что девятимесячный круиз Ultimate World Cruise, организованный компанией Royal Caribbean, наконец-то возвращается в порт после того, как стал приключением всей жизни для 650 путешественников, заплативших за это удовольствие от 59 999 до 117 599 тысяч долларов.

А вот американский путешественник Инди Нельсон посетил все страны мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как пассажир, который летал наибольшим количеством авиалиний (170). Свое кругосветное путешествие, которое длилось 18 месяцев, мужчина начал в 2017-м, когда ему было 22 года.