"Просто гений": мужчина надувает шар с гелием, чтобы легче передвигаться по городу (видео)

По словам мужчины, которого зовут Пу, идея позаимствована у иностранного блогера, который использовал такой же метод, чтобы поднять сумку.

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Китайский фитнес-инфлюенсер, который называет себя Пу, прославился в социальных сетях, предложив новый метод передвижения для ленивых людей — он использует для этого гелиевый шарик. Принцип работы своего изобретения мужчина показал в видео, опубликованном на сайте Douyin.

В кадре китаец из провинции Чжэцзян поднимается на гору с большим белым гелиевым шаром, прикрепленным к туристическому рюкзаку. По его словам, эта идея позаимствована у иностранного блогера, который использовал такой метод, чтобы поднять сумку.

"Я несу свой багаж, но благодаря гелиевому шару совсем не чувствую веса", — объясняет Пу.

По словам мужчины, воздушный шар сначала облегчил его путешествие в горах, но это длилось недолго — он неожиданно лопнул, зацепившись за ветку дерева.

В комментариях под роликом учитель химии по фамилии Су из провинции Хэйлунцзян также обозначил недостатки такого метода передвижения.

"Если будет шторм, человека сдует. К тому же гелиевый шар взорвется на большой высоте, поэтому передвигаться в походах таким образом неудобно и недостаточно безопасно", — добавил он.

Другие пользователи сети начали шутить.

"Интересно, а ленивые люди поднимаются в горы?";

"Я вижу в этом бизнес-идею. Можно взять с собой еще несколько таких шариков, чтобы продавать альпинистам";

"Это так смешно выглядит со стороны";

"Просто гений".

Напомним, ранее Фокус писал, что известный блогер Люси Барсон, которая специализируется на теме путешествий, рассказала, как туроператоры пытаются перехитрить отдыхающих, предлагая им мелкую посуду и маленькие чашки на "шведском столе". О своих лайфхаках на курорте по системе "все включено" женщина рассказала на странице в TikTok.

А вот опытная путешественница и блогер из Великобритании, которую зовут Эм, поделилась советами, как найти лучшие варианты для дешевого отпуска. На своей странице в TikTok она утверждает, что слетать за границу на выходные можно за 100 евро.