"Запивають вином": найстаріша сім'я на планеті все життя їсть на обід одну страву (фото)
Відомий письменник, мандрівник та автор серіалу від Netflix Ден Бюттнер відвідав п'ять "блакитних зон" світу, де люди живуть найдовше.
Найстаріша на планеті сім’я Меліс з Італії, яка потрапила до Книги рекордів Гіннеса, розповіла про особливості харчування, які допомогли їм перехитрити старість. Своїми секретами довгожителі поділились у документальному серіалі письменника Дена Бюттнера "Дожити до 100: Секрети блакитних зон" від Netflix.
Як з’ясувалося, брати й сестри з сімейства Меліс щодня з’їдають одну й туж страву на обід, насичену корисними речовинами, вітамінами та мінералами.
"Кожен день вони їли на обід одне й те ж. Хліб на заквасці та суп мінестроне з трьома видами бобів (гарбанзо, пінто та біла квасоля) та овочами, вирощеними на городі. Потім вони випивали невеликий келих (2-3 унції) червоного вина, але це не через правила дієти. Їм просто це подобалося", — розповідає автор серіалу Ден Бюттнер, який відвідав п'ять "блакитних зон" світу, серед яких була і Сардинія в Італії, де мешкала сім'я Меліс.
Чим корисний суп "Меліс"
Квасоля пінто та гарбанзо містить багато поживних речовин, білків та клітковини, при цьому з нульовим значенням холестерину. Біла квасоля також цінується через низьку калорійність при величезній кількості поживних речовин, завдяки цьому людина почувається ситою, але не набирає зайвої ваги.
"Люди, які живуть довго й не скаржаться на здоров’я, як правило, з'їдають в середньому близько однієї склянки квасолі щодня. Варто відзначити, що в суп мінестроне входить три види бобів та кілька овочів. Дослідження показують, що вживання 30 унікальних рослинних продуктів на тиждень може покращити роботу кишківника, а це впливає на кров'яний тиск, рівень холестерину, запалення, покращення настрою та вагу. Маючи здоровий кишківник, ви, скоріше за все, житимете довше і здоровіше, ніж будь-хто з нас", — резюмує нью-йоркський дієтолог Саманата Кассетті.
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