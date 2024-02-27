Застала дві світові війни: 114-річна жінка назвала звичку, що змінює життя

Елізабет Френсіс із США посідає п'яте місце серед найстаріших людей планети, а також входить до списку супердовгожителів.

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114-річна Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка нещодавно офіційно стала найстарішою американкою, поділилася секретом довгого та щасливого життя. Детальніше про це пише видання Today.

Френсіс народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до надання американкам виборчого права. Жінка пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

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Згідно з рейтингом LongeviQuest, зараз вона посідає п'яте місце серед найстаріших людей планети, а також входить до списку супердовгожителів — людей, старших 110 років. До слова, попередня рекордсменка серед американців, 116-річна Еді Чеккареллі з Каліфорнії, померла 22 лютого цього року.

"Це не мій секрет довголіття, а благословення Господа. Я просто дякую Богові за те, що живу", — каже Френсіс.

За словами її онуки, 68-річної Етель Гаррісон, бабуся має певні проблеми з пам'яттю й не може ходити, проте перебуває в свідомості і впізнає рідних. Зараз вона живе разом зі своєю 94-річною донькою Дороті Вільямс.

Гаррісон вбачає кілька причин довголіття своєї бабусі. По-перше, це здорова домашня їжа — багато свіжих овочів і фруктів. По-друге, активний спосіб життя. До 90-річного віку Френсіс регулярно ходила пішки, а також брала активну участь у громадському житті й любила спілкуватися з людьми.

"Намагайтеся робити для інших людей найкраще, що можете. Любіть усіх", — розкриває головний секрет свого щасливого життя пані Елізабет.

Френсіс має певні проблеми з пам'яттю й не може ходити, проте перебуває в свідомості і впізнає рідних Фото: LongeviQuest Френсіс має певні проблеми з пам'яттю й не може ходити, проте перебуває в свідомості і впізнає рідних Фото: LongeviQuest

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