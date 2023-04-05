100-річна американка поділилася незвичайними секретами довголіття (відео)

Поради жінки перевірені нею на власному досвіді.

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100-річна Ширлі Гудман, яка зараз живе у місті Сарасота (штат Флорида, США), у своєму віці може дати фору молоді, залишаючись енергійною та веселою, пише Today. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після їди кожен день.

Свій ювілей бабуся відсвяткувала у березні, заявивши, що 100 для неї – "просто число", і почувається вона "прекрасно". Американка не приховує головних секретів свого довголіття та із задоволенням ділиться ними з іншими.

Так, щоранку Гудман займається йогою по FaceTime з дочкою Джоан, яка мешкає в Олбані, штат Нью-Йорк. Але танці, безумовно, її найбільша пристрасть, причому її вона активно демонструє зі своєї сторінки в соцмережі, де відома як "Нана, котра танцює". Вперше танцювати героїня навчилася у вісім років у свого батька.

Танцям вона присвятила більшу частину свого раннього життя і навіть відкрила власну танцювальну школу у 17 років, де викладала балет та бальні танці. Після того, як вийшла заміж, школу довелося закрити, проте танці, як і раніше, залишалися її частиною. Також вона захоплювалася тенісом та гольфом.

У 2019 році відео, де Ширлі виконала Tush Push (різновид кантрі-танцю, що підходить для блюзової музики) на весіллі свого племінника, стало вірусним.

"Я б порадила людям, якщо вони взагалі люблять музику, залишити її у своєму житті, а не просто сидіти вдома у кріслі-качалці", – рекомендує довгожителька.

Зірка соціальних мереж сказала, що другим ключем до довголіття є збереження стійкості, незважаючи на життєві невдачі. Місіс Гудман, яка страждає на серцеве захворювання, перенесла дві операції на відкритому серці, і зараз їй встановлені кардіостимулятор і стент. У неї також є проблеми із зором і слухом, що загалом не заважає їй радіти кожному дню.

"Мої ноги все ще працюють. Я оптимістка. Я намагаюся весь час мислити позитивно. Це дуже важливо. У мене є браслет із написом "позитив". Я ношу його щодня і намагаюся зберігати позитивний настрій", – каже вона.

Ще одна порада для довгого та щасливого життя від Ширлі – їсти те, що подобається, і не зациклюватись на рекомендаціях лікарів. Наприклад, вона дуже любить усе, що приготоване у клярі, а також солодке. Після кожного прийому їжі вона з'їдає шматочок шоколаду або печиво з шоколадною крихтою.

Жінка ніколи не курила та не пила алкоголь. Як пояснює вона сама, їй просто не подобається смак спиртного.

Для душевної гармонії старенька оточує себе близькими людьми. Вона має чотирьох дітей, 10 онуків та вісьмох правнуків. Чоловік Гудман, Альфред, під час Другої світової війни був пілотом. Він помер у 1995 році.

Раніше Фокус писав, що Vogue зняв для своєї обкладинки 106-річну тату-майстра, яка досі набиває малюнки на тілі.