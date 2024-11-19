Все начинается с маленьких скачков: ученые обнаружили смертельную опасность для миллионов людей

Наш организм не становится моложе и с каждым годом он подвержен все большему количеству осложнений и болезней, некоторые из которых развиваются внезапно. Однако недавно ученым удалось вывести в свет одно такое коварное и смертельное осложнение.

Новое исследование ученых выяснило, что у людей среднего возраста, испытывающих постоянные колебания артериального давления, риск внезапной сердечной смерти значительно выше, чем у людей со стабильными показателями. Таким образом даже немного повышенное, но не меняющееся давление может оказаться куда более безопасным, чем не прекращающиеся скачки между нормальными показателями и отклонениями от них, пишет American Heart Association.

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Результаты исследования, представленные на Научных сессиях Американской ассоциации сердца, свидетельствуют о том, что люди с наибольшей вариабельностью артериального давления подвергаются на 40-70% большему риску внезапной сердечной смерти — опасного для жизни явления, которое происходит, когда сердце неожиданно перестает биться, из-за чего все остальные органы также начинают умирать.

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Узнали причину ошибок: ученые выяснили, из-за чего мы неправильно меряем давление

Исследование, проведенное под руководством Ритама Пателя и опубликованное в журнале Circulation, студента второго курса медицинского факультета Файнберга Северо-Западного университета, включало анализ данных 23 499 человек, у которых давление измерялось постоянно в течение 15 лет, а затем они наблюдались учеными в течение 30 лет. Вариабельность артериального давления оценивалась независимо от того, было ли у участников изначально нормальное, низкое или высокое артериальное давление.

Выяснилось, что даже увеличение вариабельности систолического давления на 1 мм рт. ст. уже связано с повышением риска внезапной сердечной смерти на 3%. Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс, старший научный сотрудник исследования, подчеркнул, что артериальное давление следует рассматривать не только как статическое число, но и отслеживать его колебания с течением времени, чтобы выявить людей, подверженных повышенному риску подобного осложнения.

Этот вывод может проложить путь к разработке более эффективных методов профилактики гипертонии и сердечных болезней с использованием электронных медицинских карт и долгосрочного мониторинга больных, считают авторы. Однако в исследовании не были изучены основные причины, по которым такая изменчивость влияет на здоровье сердца. Эксперты предполагают, что такие факторы, как непоследовательное соблюдение режима приема лекарств, изменение образа жизни или стресс, могут способствовать нестабильности давления и являться катализатором событий.

Другие врачи и ученые подчеркнули необходимость дальнейших исследований для выявления механизмов, вызывающих эти колебания, и изучения их влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. Они отметили, что скачки артериального давления создают стресс для организма, потенциально повышая уязвимость сердца к фатальным осложнениям.

Полученные учеными данные говорят о важности стабильного контроля давления для предотвращения осложнений, связанных с самыми различными областями нашего организма. Хотя полные результаты исследования еще не прошли экспертную оценку, они служат напоминанием для практикующих врачей и пациентов о необходимости рассматривать колебание показателей как важнейший показатель долгосрочного здоровья, а не просто как высокие или низкие показатели в определенный момент.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.