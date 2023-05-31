Прощай громоздкий тонометр. Ученые разработали дешевую альтернативу, работающую на смартфонах

Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

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В отдаленных уголках мира, где медицинские клиники и незаменимые наручные тонометры являются предметом роскоши, существует серьезная проблема для людей, страдающих от скачущего давления. Но команда ученых из Калифорнийского университета в Сан-Диего, возможно, уже нашла решение — чудо техники под названием "BPClip", пишет New Atlas.

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Это миниатюрное приспособление, являющееся результатом 3D-печати, стоит менее одного доллара, а при массовом производстве его стоимость потенциально может упасть до десяти центов. Прикрепляясь к краю смартфона пользователя, он размещает миниатюрную диафрагму над объективом камеры, а световод располагается над вспышкой.

Сопровождающее приложение ведет пользователя за руку, инструктируя его прижать кончик пальца к минутному отверстию. Встроенная пружина обеспечивает некоторый толчок назад, позволяя получить несколько показаний при различном давлении.

Когда вспышка освещает нижнюю часть пальца, камера делает снимки через крошечное отверстие. На полученных снимках появляется подобие рубиново-красной точки. Эта точка увеличивается в размерах по мере повышения давления, ее малиновое свечение колеблется в зависимости от прилива и отлива крови в пальце.

Вот тут-то и происходит технологическое чудо. Приложение использует алгоритм, почти как цифровой детектив, чтобы определить размер и яркость красной точки на каждом снимке. С помощью этих подсказок оно определяет систолическое и диастолическое артериальное давление пользователя. Испытания, проведенные с двумя десятками добровольцев, продемонстрировали удивительное соответствие показаний традиционной манжеты.

Хотя были и другие претенденты на роль мониторов артериального давления на базе смартфонов, большинство из них требовали манжеты для первоначальной калибровки. Однако BPClip поставляется готовым к работе, позволяя пользователям начать мониторинг в любом месте и в любое время, без манжеты.

В настоящее время исследовательская группа стремится сделать устройство более адаптируемым, чтобы оно могло работать с разными оттенками кожи и множеством моделей смартфонов, а также упростить процесс калибровки.

Представьте себе мир, где эти недорогие клипсы могут раздаваться во время обычного осмотра. "Этот зажим для контроля артериального давления может быть выдан любому человеку, который не может постоянно или вовсе посещать клинику", — сказал профессор Эдвард Ванг, руководитель исследования, рисуя многообещающую картину будущего.

Ранее Фокус писал о мобильном приложении для определения болезни Паркинсона. Литовские исследователи из Каунасского технологического университета (КТУ) использовали искусственный интеллект для выявления ранних признаков болезни Паркинсона с помощью голосовых данных.