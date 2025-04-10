Народная медицина: в Украине отменили спецразрешения для целителей

Народные целители теперь будут работать без специального разрешения. В Украине отменили запрет, который действовал с 2012 года.

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Об этом стало известно из постановления Кабинета министров Украины от 8 апреля 2025 г. № 402.

Своим решением Кабмин отменил постановление от 3 декабря 2012 г. № 1145 "Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования специального разрешения на занятие народной медициной (целительством)".

В 2018 году бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун хотела отменить выдачу специальных лицензий целителям.

"Что это за методы и как их можно обосновать с научной точки зрения — доказательной медицине неизвестно. Во-первых, ни наукой, ни законодательством не предусмотрены критерии подтверждения опыта многих поколений и устойчивости в народных традициях. Во-вторых, любые методы оздоровления, диагностики и лечения должны быть безопасными и действенными для пациентов", — писала Супрун в своем Facebook.

По ее мнению, если современная медицинская наука не признает практику целителей, знахарей и экстрасенсов как метод лечения, то этого не может признавать закон и государство.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия в марте сообщили о начале работы информационно-коммуникационной системы "єКоноплі". Она поможет предпринимателям, которые занимаются выращиванием и переработкой медицинской конопли. Чтобы получить доступ к системе, нужно иметь квалифицированную электронную подпись и воспользоваться вебпорталом "Дія".

Также Фокус писал о том, что педагоги и медицинские работники, которые решили не выходить на досрочную пенсию по выслуге лет, могут рассчитывать на единовременную выплату, равную десятикратному размеру их ежемесячной пенсии, при соблюдении ряда условий.