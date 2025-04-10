Народна медицина: в Україні скасували спецдозволи для цілителів

Народні цілителі тепер працюватимуть без спеціального дозволу. В Україні скасували заборону, яка діяла з 2012 року.

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Про це стало відомо з постанови Кабінету міністрів України від 8 квітня 2025 р. № 402.

Своїм рішенням Кабмін скасував постанову від 3 грудня 2012 р. № 1145 "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством)".

У 2018 році колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун хотіла скасувати видачу спеціальних ліцензій цілителям.

"Що це за методи та як їх можна обґрунтувати з наукової точки зору — доказовій медицині невідомо. По-перше, ані наукою, ані законодавством не передбачено критерії підтвердження досвіду багатьох поколінь та усталеності у народних традиціях. По-друге, будь-які методи оздоровлення, діагностики та лікування мають бути безпечними та дієвими для пацієнтів", — писала Супрун у своєму Facebook.

На її думку, якщо сучасна медична наука не визнає практику цілителів, знахарів і екстрасенсів як метод лікування, то цього не може визнавати закон і держава.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства в березні повідомили про початок роботи інформаційно-комунікаційної системи "єКоноплі". Вона допоможе підприємцям, які займаються вирощуванням та переробленням медичних конопель. Щоб отримати доступ до системи, потрібно мати кваліфікованих електронний підпис та скористатись вебпорталом "Дія".

Також Фокус писав про те, що освітяни та медичні працівники, які вирішили не виходити на дострокову пенсію за вислугою років, можуть розраховувати на одноразову виплату, що дорівнює десятикратному розміру їхньої щомісячної пенсії, за дотримання низки умов.