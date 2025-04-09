Деякі українці можуть отримати виплату в розмірі 10 пенсій: кому це доступно

Освітяни та медичні працівники, які вирішили не виходити на дострокову пенсію за вислугою років, можуть розраховувати на одноразову виплату, що дорівнює десятикратному розміру їхньої щомісячної пенсії, за дотримання низки умов.

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Про це йдеться в пункті 71 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Грошова допомога надається за таких умов:

пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" призначається починаючи з 1 жовтня 2011 року;

якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного Закону, особа працювала в установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років відповідно до пункту "е" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення";

страховий стаж на таких посадах становить для жінок — 30 років, чоловіків — 35 років;

якщо до цього не отримували будь-якої пенсії.

Якщо не дотримано хоча б однієї з умов, грошову допомогу не виплачують.

До страхового стажу, який дає право на отримання грошової допомоги, зараховуються в календарному порядку періоди роботи в установах державної та комунальної форми власності на посадах.

Нагадаємо, що в Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання палива для печей і газу.

Також повідомлялося, що українці, які виходять на пенсію, мають протягом 3 місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".