Мають 100% знижку: хто з пенсіонерів може не платити за "комуналку"

В Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу.

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Про це повідомили у виданні "На пенсії".

Зазначається, що згідно із постановою КМУ №389, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, а до виходу на заслужений відпочинок працювали в селі на певних посадах, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу за встановленими нормами мають пенсіонери, які працювали у селі:

у освітніх закладах;

колишні працівники музеїв, бібліотек та інших культурних закладів;

медики;

ті, хто займалися захистом рослин;

Щоб отримати таку пільгу, потрібно мати понад 3 роки стажу у цій професії в сільській місцевості, а також перебувати на такій посаді в момент виходу на пенсію.

Крім цього також до уваги береться дохід пенсіонера — він не повинен перевищувати 4 240 гривень на людину. Пільга може бути надана на рік з моменту звернення, і поширюється вона лише на пенсіонера, а не на членів його родини.

Як оформити пільгу на 100% знижку на комунальні послуги

Заяву про надання пільги можна подати у кілька способів:

особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;

онлайн через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";

онлайн через портал "Дія"

через представника місцевих органів самоврядування;

онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.

До заяви необхідно додати документи, які підтверджують довідку на основі трудової книжки, що він працював в одній із зазначених вище сфер.

Нагадаємо, що українці, які виходять на пенсію, мають впродовж місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".