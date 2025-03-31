Мають 100% знижку: хто з пенсіонерів може не платити за "комуналку"
В Україні є кілька категорій пенсіонерів, які мають право на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу.
Про це повідомили у виданні "На пенсії".
Зазначається, що згідно із постановою КМУ №389, пенсіонери, які проживають у сільській місцевості, а до виходу на заслужений відпочинок працювали в селі на певних посадах, мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
Так, на повне звільнення від оплати комунальних послуг, а також на безоплатне придбання пального для печей та газу за встановленими нормами мають пенсіонери, які працювали у селі:
- у освітніх закладах;
- колишні працівники музеїв, бібліотек та інших культурних закладів;
- медики;
- ті, хто займалися захистом рослин;
Щоб отримати таку пільгу, потрібно мати понад 3 роки стажу у цій професії в сільській місцевості, а також перебувати на такій посаді в момент виходу на пенсію.
Крім цього також до уваги береться дохід пенсіонера — він не повинен перевищувати 4 240 гривень на людину. Пільга може бути надана на рік з моменту звернення, і поширюється вона лише на пенсіонера, а не на членів його родини.
Як оформити пільгу на 100% знижку на комунальні послуги
Заяву про надання пільги можна подати у кілька способів:
- особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду;
- онлайн через мобільний застосунок "Пенсійний фонд";
- онлайн через портал "Дія"
- через представника місцевих органів самоврядування;
- онлайн через вебпортал Пенсійного фонду.
До заяви необхідно додати документи, які підтверджують довідку на основі трудової книжки, що він працював в одній із зазначених вище сфер.
Нагадаємо, що українці, які виходять на пенсію, мають впродовж місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".