Правило 90 днів: у якому випадку пенсіонер може втратити пенсію за 3 місяці

Українці, які виходять на пенсію, мають впродовж місяців оформити необхідні документи і подати їх до Пенсійного фонду, інакше можуть втратити виплати за місяці — вони просто "згорять".

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Про це попереджає видання "На пенсії".

Зазначається, що в Україні діє правило 90 днів. За це період громадянин має написати заяву до Пенсійного фонду і надати туди усі необхідні документи для отримання в подальшому пенсійних виплат.

"Якщо заява на призначення пенсії подається протягом трьох місяців з моменту досягнення пенсійного віку, то виплати будуть призначені з дня, наступного за днем ​​досягнення цього віку", – уточнили у ПФУ.

Наголошується, що днем ​​подання заяви вважається день, коли орган Пенсійного фонду отримав необхідні документи — тобто не сама заява, а весь пакет документів, потрібних для призначення пенсії.

"Таким чином, якщо ви подасте заяву до кінця тримісячного терміну після досягнення 60 років, вашу пенсію буде призначено з наступного дня після дня народження", — додали до ПФУ.

Якщо ж громадянин подає документи до ПФУ пізніше, ніж через місяці після досягнення ним пенсійного віку — він почне отримувати виплати лише з моменту подання документів, а виплати за попередні місяці просто втратить.

Наприклад, якщо людині 60 років виповнилося 30 березня, документи їй потрібно подати до 30 червня. Тоді пенсію вона почне отримувати отримувати з 30 березня. Але якщо вона подасть документи, наприклад, липня, то пенсію почне отримувати лише з 1 липня, а попередні місяці виплати просто втратяться.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.

Також повідомлялося, що з 1 березня 2025 року в Україні було зроблено індексацію пенсійних виплат, а також збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів.