Имеют 100% скидку: кто из пенсионеров может не платить за "коммуналку"
В Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.
Об этом сообщили в издании "На пенсии".
Отмечается, что согласно постановлению КМУ №389, пенсионеры, проживающие в сельской местности, а до выхода на заслуженный отдых работали в селе на определенных должностях, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Так, на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа по установленным нормам имеют пенсионеры, которые работали в селе:
- в образовательных заведениях;
- бывшие работники музеев, библиотек и других культурных заведений;
- медики;
- те, кто занимались защитой растений;
Чтобы получить такую льготу, нужно иметь более 3 лет стажа в этой профессии в сельской местности, а также находиться на такой должности в момент выхода на пенсию.
Кроме этого также во внимание берется доход пенсионера — он не должен превышать 4 240 гривен на человека. Льгота может быть предоставлена на год с момента обращения, и распространяется она только на пенсионера, а не на членов его семьи.
Как оформить льготу на 100% скидку на коммунальные услуги
Заявление о предоставлении льготы можно подать несколькими способами:
- лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
- онлайн через мобильное приложение "Пенсионный фонд";
- онлайн через портал "Дія"
- через представителя местных органов самоуправления;
- онлайн через вебпортал Пенсионного фонда.
К заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают справку на основе трудовой книжки, что он работал в одной из указанных выше сфер.
Напомним, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".