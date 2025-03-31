Имеют 100% скидку: кто из пенсионеров может не платить за "коммуналку"

В Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

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Об этом сообщили в издании "На пенсии".

Отмечается, что согласно постановлению КМУ №389, пенсионеры, проживающие в сельской местности, а до выхода на заслуженный отдых работали в селе на определенных должностях, имеют право на 100% скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Так, на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа по установленным нормам имеют пенсионеры, которые работали в селе:

в образовательных заведениях;

бывшие работники музеев, библиотек и других культурных заведений;

медики;

те, кто занимались защитой растений;

Чтобы получить такую льготу, нужно иметь более 3 лет стажа в этой профессии в сельской местности, а также находиться на такой должности в момент выхода на пенсию.

Кроме этого также во внимание берется доход пенсионера — он не должен превышать 4 240 гривен на человека. Льгота может быть предоставлена на год с момента обращения, и распространяется она только на пенсионера, а не на членов его семьи.

Как оформить льготу на 100% скидку на коммунальные услуги

Заявление о предоставлении льготы можно подать несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

онлайн через мобильное приложение "Пенсионный фонд";

онлайн через портал "Дія"

через представителя местных органов самоуправления;

онлайн через вебпортал Пенсионного фонда.

К заявлению необходимо приложить документы, которые подтверждают справку на основе трудовой книжки, что он работал в одной из указанных выше сфер.

Напомним, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".