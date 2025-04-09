Некоторые украинцы могут получить выплату в размере 10 пенсий: кому это доступно

Педагоги и медицинские работники, решившие не выходить на досрочную пенсию по выслуге лет, могут рассчитывать на единовременную выплату, равную десятикратному размеру их ежемесячной пенсии — при соблюдении ряда условий.

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Об этом говорится в пункте 71 раздела XV "Заключительные положения" Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Денежная помощь предоставляется в следующих условиях:

пенсия по возрасту в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" назначается начиная с 1 октября 2011 года;

если на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 указанного Закона, лицо работало в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом "е" статьи 55 Закона Украины "О пенсионном обеспечении";

страховой стаж в таких должностях составляет для женщин – 30 лет, мужчин – 35 лет;

если до этого не получали какой-либо пенсии.

Если не соблюдено хотя бы одно из условий, денежная помощь не выплачивается.

В страховой стаж, который дает право на получение денежной помощи, засчитываются в календарном порядке периоды работы в учреждениях государственной и коммунальной формы собственности на должностях.

Напомним, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение топлива для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".