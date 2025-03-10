В Україні запрацювала система "єКоноплі": як зареєструватись та отримати послуги

У електронній системі "єКоноплі" розміщено інтерактивну карту, на якій зареєстровані користувачі бачитимуть посіви канабісу, розповіли в Мінагрополітики.

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Міністерство аграрної політики та продовольства повідомили про початок роботи інформаційно-комунікаційної системи "єКоноплі". Система допоможе підприємцям, які займаються вирощуванням та переробленням медичних конопель. Щоб отримати доступ до системи, достатньо мати кваліфікованих електронний підпис та скористатись вебпорталом "Дія". Про роботу системи "єКоноплі" розповіли на порталі відомства.

Пресслужба відомства повідомила, що "єКоноплі" запрацювала 10 березня. Вхід та робота відбувається через "Дію" і водночас відбуваються запити до чотирьох державних реєстрів (серед них — реєстр підприємців, земельний кадастр, реєстр сертифікованого насіння, єРослинництво тощо). Вказано також, навіщо запровадили нову систему: щоб знизити корупцію та зловживання, прискорити та полегшити роботу підприємців, спростити облік та статистику.

У статті Мінагрополітики розповідається про п'ять модулів, які входять до складу системи. Кожен модуль — нова можливість для підприємців, які хочуть легально сіяти коноплі та отримувати якісний врожай. Крім того, у системі буде інтерактивна карта, яка допоможе відшукати, де вирощують рослину. Неясно, що саме бачать на карті користувачі: лише свої посіви чи, зокрема, поля інших підприємців.

Коноплі в Україні — які можливості нової системи єКоноплі Фото: Скриншот

Коноплі в Україні — як зареєструватись в системі

На порталі Мінагрополітики розмістили pdf-файл, в якому описано процедуру реєстрації в системі "єКоноплі". Вказано, що для реєстрації та подальшої роботи потрібно зробити сім кроків:

авторизуватись на порталі або в застосунку "Дія". Для цього слід вказати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Вхід в систему — за посиланням;

зареєструватись як підприємець, який займатиметься коноплями;

сформувати перелік ділянок, на яких офіційно вирощуватиметься канабіс;

повідомити про посіви;

завантажити копії заяв на дослідження рівня тетрагідроканабінолу (ТГК). У медичному канабісі рівень ТГК — рівний або понад 0,3, вказано на порталі МОЗ;

завантажити дані лабораторних досліджень;

повідомити про врожай.

Коноплі в Україні — як зареструватись в системі єКоноплі Фото: Скриншот

Зазначимо, у лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Як пояснили експерти, думки яких зібрав Фокус, ідеться про застосування в медицині, науці та промисловості. На сьогодні заборонено застосування цієї речовини для рекреаційного споживання (тобто для відновлення сил та здоров'я).

Нагадуємо, 11 грудня 2024 року членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина повідомила, коли в аптеках з'являться ліки на основі канабісу.