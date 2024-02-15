Легалізація медичного канабісу: президент підписав закон (скріншот)

За інформацією Верховної Ради, закон про легалізацію медичного канабісу набуде чинності через пів року після його опублікування, тобто приблизно у другому півріччі 2024 року.

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У вівторок, 13 лютого, президент України Володимир Зеленський повернув зі своїм підписом закон про регулювання обігу рослин роду коноплі для медичних, промислових і науково-технічних цілей. Про це свідчить інформація на картці закону №7457 на офіційному вебпорталі Верховної Ради України.

Відомо, що згаданий закон набуде чинності через пів року після його опублікування, тобто приблизно у другому півріччі 2024 року.

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Як зазначає ВВC News Україна, доступними ліки на основі медичного канабісу стануть не відразу — уряд ще має розробити необхідні механізми, а це може затягнутися на пів року.

Медичний канабіс легалізували — що відомо

По-перше, варто акцентувати увагу, як пишуть експерти, на тому, що закон регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій сферах. А ось розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання залишиться злочином.

По-друге, виробництво ліків жорстко контролюватиметься на всіх етапах. Вирощувати медичний канабіс зможуть лише ті юридичні особи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат. Крім того, працюватимуть вони під цілодобовим відеонаглядом і безумовним доступом для Нацполіції. Кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта.

Проте Міністерство аграрної політики та продовольства України працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин, тому, можливо, ліцензії й не знадобляться.

По-третє, препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Його виписуватиме лікар кожному пацієнту відповідно до його стану, як це відбувається, наприклад, з морфіном.

Важливо

Ліцензії не потрібні: в Україні розроблять реєстр виробників коноплі, — Мінагрополітики

Фокус писав, що 16 січня депутати Верховної Ради розблокували підписання законопроєкту про канабіс.