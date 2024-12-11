Уже цієї зими: коли в аптеках України з'являться ліки з канабісу

Процес легалізації медичного канабісу почався ще в червні 2022 року. Новий препарат проходить реєстрацію, скоро його представлять на ринку.

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Перший лікарський препарат на основі медичного канабісу може з'явитися на українському ринку вже в січні 2025 року. Про це повідомила народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина.

Наразі новий препарат на стадії реєстрації. Усі формальності фахівці планують завершити до кінця грудня 2024 року.

"Дуже сподіваємося, що в січні 2025 року вже можна буде виписувати реальні ліки на основі медичного канабісу", — зауважила політикиня.

В Україні вже є необхідна нормативна база для продажу ліків на основі медканабісу, проте ці препарати ще не представлені на ринку.

"Зараз усе є для того, щоб пацієнти вже отримували препарати на основі медичного канабісу, окрім самого медичного канабісу. Крім регуляторної системи потрібно, щоб хтось зареєстрував ці ліки в Україні", — додала Стефанишина.

Зазначимо, що процес легалізації медканабісу в Україні почався ще в червні 2022 року. Уряд тоді подав до парламенту законопроєкт №7457. Необхідність створення таких ліків влада доводила забезпеченням доступу українців до сучасних методів лікування і створенням умов для розвитку інноваційного бізнесу.

Рада схвалила документ у грудні, а президент Володимир Зеленський підписав закон у лютому 2023 року. Медична спільнота також підтримала цю ідею: медканабіс не викликає залежності, на відміну від опіоїдів. Коли пацієнт припинить вживати такі ліки, погано йому не буде.

Нагадаємо, вчені в Австралії висловили побоювання з приводу наслідків вживання марихуани. Наркотик може стати причиною швидкого старіння.

У 2023 році у США зафіксували рекордний рівень вживання канабісу та галюциногенів. Водночас куріння звичайних сигарет втрачає популярність.