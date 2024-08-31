Канабіс обганяє алкоголь: учені оприлюднили нову статистику вживання різних речовин

Згідно з останніми звітами наукового співтовариства, молоді люди досить сильно охололи до алкогольних напоїв, надаючи перевагу вживанням канабісу. Водночас у більш старшого покоління ситуація досить контрастна і тривожна.

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У 2023 році вживання канабісу і галюциногенів серед дорослого населення одних лише США сягнуло рекордного рівня, продовжуючи тенденцію зростання споживання серед людей у віці від 19 до 30 і від 35 до 50 років. Дедалі частіше дорослі люди в усьому світі звертаються до подібних речовин з цілої низки причин, що змусило вчених серйозно відстежувати цю статистику, пише UPI.

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Такі дані отримано під час останнього дослідження-опитування "Моніторинг майбутнього", проведеного Інститутом соціальних досліджень Мічиганського університету та Національним інститутом здоров'я США. У дослідженні відзначається помітне зрушення в структурі споживання психоактивних речовин: дедалі більше дорослих віддають перевагу цим речовинам, тоді як традиційне куріння сигарет продовжує знижуватися в цих вікових групах.

Дані опитування показали, що обидві вікові когорти значно скоротили споживання тютюнових цигарок, і ця тенденція зберігається останніми роками. Однак у споживанні алкоголю спостерігається розрив між групами. У молодшій групі, у віці від 19 до 30 років, спостерігається зниження рівня пияцтва, що досяг історично низького рівня. Навпаки, у віці від 35 до 50 років спостерігається зростання вживання алкоголю порівняно з даними п'яти- і десятирічної давності. Особливо важливим результатом дослідження є зростання вживання канабісу серед молодих жінок, які вперше за всю історію дослідження перевершили своїх однолітків-чоловіків. Однак у старшій когорті чоловіки, як і раніше, повідомляють про більш високий рівень вживання канабісу, ніж жінки.

Загалом споживання канабісу залишається високим: близько 42% дорослих віком від 19 до 30 років і 29% дорослих віком від 35 до 50 років повідомили про вживання канабісу минулого року. Алкоголь залишається найпоширенішою речовиною, хоча молоді дорослі п'ють менше, ніж будь-коли раніше, причому його вживання за останній місяць і вживання у великих кількостях помітно знизилося порівняно з попереднім роком. Навпаки, у старшій віковій групі споживання алкоголю дещо зросло, як у плані місячного вживання, так і в плані постійного пияцтва, порівняно з тенденціями останнього десятиліття.

Доктор Нора Волков, директор Національного інституту зі зловживання наркотиками NIH, наголосила на важливості подальших досліджень впливу цих речовин, особливо в міру появи на ринку нових продуктів. "Ці результати наголошують на нагальній необхідності проведення ретельних досліджень потенційних ризиків і користі канабісу та галюциногенів", — заявила вона, відзначаючи мінливий ландшафт вживання психоактивних речовин і його наслідки для здоров'я населення.

Зростання поширеності вживання канабісу узгоджується з ширшими суспільними тенденціями до легалізації та зміни уявлень про безпеку і користь цього наркотику. Аналогічним чином, зростаючий інтерес до галюциногенів, особливо у зв'язку з їхнім потенційним терапевтичним використанням, відображає значні зміни у ставленні до цих речовин як з медичної, так і з рекреаційної точки зору населення.

Раніше Фокус писав про небезпечний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Результати дослідження ефекту вживання канабісу виявилися досить неоднозначними.

Також Фокус писав про те, що канабіс, можливо, може знищувати злоякісні пухлини. Згідно з дослідженням, сполуки канабісу запускають загибель клітин раку жовчних проток у тварин.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.