Марихуана бореться з агресивними формами раку. Як канабіс вбиває злоякісні пухлини

Згідно з новим дослідженням, сполуки канабісу запускають загибель клітин раку жовчних проток у тварин.

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Дослідження проводилося вченими з Університету Рангсіта, Міжнародної лікарні Бумрунград і Університету Таммасат у Таїланді.

Рак жовчних проток (холангіокарцинома) є дуже агресивним злоякісним утворенням. Хоча такий вид раку досить рідкісний, лікарі всього світу говорять про його високу стійкість до хіміотерапії, що призводить до негативних наслідків у більшості випадків, пише The marijuana Herald.

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Це дослідження було спрямоване на оцінку протипухлинної дії тетрагідроканабінолу, основного психоактивного компонента марихуани (Cannabis sativa), і канабінолу, другорядного низькопсихоактивного канабіноїду, на клітини холангіокарциноми людини, перенесених в організм мишей.

Для дослідження були виділені тетрагідроканабінол і канабінол. Аналіз клітинного поділу, поширення по організму та клітинної смерті проводився в клітинах HuCCT1 холангіокарциноми людини, оброблених зазначеними речовинами.

Щоб визначити ефекти речовин на тваринній моделі, клітини HuCCT1 були введені підшкірно мишам. Після того, як пухлини досягли відповідного розміру, мишей лікували тетрагідроканабінолом або канабінолом протягом 21 дня.

Дослідники виявили, що тетрагідроканабінол і канабінол значно пригнічують поділ і поширення злоякісних клітин і запускають апоптоз у клітинах холангіокарциноми.

Крім того, ці речовини сприяли зменшенню виділення енергії та неможливості синтезу ДНК злоякісними клітинами, що так само впливало на ріст тканини утворення.

"Миші з трансплантованими клітинами холангіокарциноми, які отримували тетрагідроканабінол, показали значно повільніше прогресування пухлини та менші її обсяги, ніж у контрольній групі", — йдеться в дослідженні.

Дослідники підсумовують: "Тетрагідроканабінол і канабінол запускали клітинну смерть холангіокарциноми, пригнічуючи можливість передачі інформації у клітин. Ці результати дають вагоме обґрунтування для використання тетрагідроканабінолу і канабінолу в якості терапевтичних варіантів лікування цього злоякісного утворення".

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