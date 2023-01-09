Марихуана борется с агрессивными формами рака. Как каннабис убивает злокачественные опухоли

Согласно новому исследованию, соединения каннабиса запускают гибель клеток рака желчных протоков у животных.

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Исследование проводилось учеными из Университета Рангсит, Международной больницы Бумрунград и Университета Таммасат в Таиланде.

Рак желчных протоков (холангиокарцинома) является очень агрессивным злокачественным образованием. Хоть такой вид рака довольно редкий, доктора всего мира говорят о его высокой устойчивости к химиотерапии, что приводит к негативным последствиям в большинстве случаев, пишет The marijuana Herald.

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Это исследование было направлено на оценку противоопухолевого действия тетрагидроканнабинола, основного психоактивного компонента марихуаны (Cannabis sativa), и каннабинола, второстепенного низкопсихоактивного каннабиноида, на клетки холангиокарциномы человека, перенесенных в организм мышей.

Для исследования были выделены тетрагидроканнабинол и каннабинол. Анализ клеточного деления, распространения по организму и клеточной смерти проводился в клетках HuCCT1 холангиокарциномы человека, обработанных указанными веществами.

Чтобы определить эффекты веществ на животной модели, клетки HuCCT1 были введены подкожно мышам. После того, как опухоли достигли подходящего размера, мышей лечили тетрагидроканнабинолом или каннабинолом в течение 21 дня.

Исследователи обнаружили, что тетрагидроканнабинол и каннабинол значительно подавляют деление и распространение злокачественных клеток и запускают апоптоз в клетках холангиокарциномы.

Кроме того, данные вещества способствовали уменьшению выделения энергии и невозможности синтеза ДНК злокачественными клетками, что так же влияло на рост ткани образования.

"Мыши с трансплантированными клетками холангиокарциномы, получавшие тетрагидроканнабинол, показали значительно более медленное прогрессирование опухоли и меньшие ее объемы, чем в контрольной группе", — говорится в исследовании.

Исследователи заключают: "тетрагидроканнабинол и каннабинол запускали клеточную смерть холангиокарциномы, подавляя возможность к передаче информации у клеток. Эти результаты дают веское обоснование для использования тетрагидроканнабинола и каннабинола в качестве терапевтических вариантов в лечении данного злокачественного образования".

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