Лучшее средство. Ученые выяснили, что конопля поможет побороть изменения климата

Оказалось, что плантации конопли могут поглощать в два раза больше углекислого газа, чем деревья.

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Ученые выяснили, что плантации конопли могут поглощать больше углекислого газа из воздуха. Это количество вдвое больше, чем у деревьев.

Согласно исследованиям, в течение одного года плантация каннабиса может поглотить до 16 тонн парниковых газов. В то же время деревья способны обработать всего около 6 тонн. Кроме того, газы попадают в волокна конопли навсегда.

Данные нью-йоркского исследовательского центра Hudson Carbon указывают на то, что около полугектара конопля хранит до 3-х тонн углерода. Это помогает одновременно извлечь из атмосферы около семи тонн. Основатель центра считает, что плантация около 20 млн гектаров ежегодно могла бы поглощать сотни миллионов тонн углерода.

Техническая конопля – это разновидность растения Cannabis sativa. Ее не стоит путать с самой обычной марихуаной, ведь в ней недостаточны уровни психоактивного соединения. Однако она выполняет очистительные функции, ведь может извлекать из воздуха токсины. И это далеко не все. Конопля может поглощать из почвы тяжелые металлы: свинец, ртуть, кадмий и т.д. Это было подтверждено рядом исследований учеными из Пенсильвании.

Также этот вид не требует много воды для выращивания. Достигать зрелости растение может только через 4 месяца.

В то же время ученые отмечают, что способность поглощать тяжелые металлы чревата их попаданием в урожай, который собирают позже. Кроме того, его курят люди, которые в результате могут заболеть раком и получить другие неврологические проблемы.

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