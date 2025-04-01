Токсичні частинки в повітрі, ґрунті та воді назавжди змінять тіла людей: який вигляд ми матимемо (фото)

Дослідники показали жахливі зображення, що відображають те, як мікропластик у майбутньому вплине на тіла людей: людство зіткнеться зі збільшенням ваги, потоншенням волосся і висипом, схожим на екзему.

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Про це пише Daily Mail.

Відтоді як понад 150 років тому людство винайшло пластик, він став справжньою проблемою для планети. Вчені вже виявили крихітні частинки пластику у воді, повітрі, ґрунті, диханні дельфінів і навіть наших власних тілах. Але те, як мікропластик впливає на здоров'я людини та інших живих істот, все ще залишається загадкою — у новому дослідженні вчені, схоже, пролили світло на цю таємницю.

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Основна проблема мікропластику полягає в тому, що він вельми мініатюрних розмірів і не піддається біологічному розкладанню — простими словами, частинки можуть зберігатися сотні, а то й тисячі років. Тепер вчені з BusinessWaste.co.uk використовували штучний інтелект, щоб передбачити, який вигляд середньостатистичний чоловік і жінка можуть мати після впливу мікропластику.

За словами експерта з пластикових відходів Марка Голла, отримані зображення демонструють вельми похмуру картину майбутнього людства: від збільшення ваги та стоншування волосся до висипу, схожого на екзему. Дослідники в усьому світі сьогодні проводять дослідження, намагаючись зрозуміти, як мікропластик впливає на наше здоров'я, проте більшість із них перебувають на ранніх стадіях.

Автори дослідження зазначають, що створені ними фото засновані на результатах досліджень і показують тривожні результати. Проте вчені сподіваються, що опубліковані ними зображення змусять людей замислитися і звернути свою увагу на цю масштабну проблему.

Для створення зображень вчені проаналізували дослідження про вплив низького, середнього та високого рівня впливу мікропластику. За словами Голла, на жаль, сьогодні мікропластик удосталь присутній у нашому довкіллі, забруднюючи все навколо.

Експерти BusinessWaste.co.uk використовували штучний інтелект для створення зображень, які прогнозують, який вигляд матимуть середньостатистичні чоловіки та жінки після впливу мікропластику. Фото: BusinessWaste.co.uk

Низький рівень впливу мікропластику

Автори дослідження припускають, що такий вплив охоплює такі джерела, як їжа, пиття і загальне навколишнє середовище.

На цьому рівні більшість симптомів будуть внутрішніми. Легкі зміни шкіри можуть включати сухість, почервоніння і подразнення, спричинені взаємодією мікропластика з ендокринними руйнівниками. Ви також можете відчувати деякі зміни кишківника, включно зі здуттям живота, дискомфортом у шлунку і нерегулярним травленням. Крім того, люди можуть відчувати легку втому.

Середній рівень впливу мікропластику

Якщо люди регулярно споживатимуть оброблені продукти або морепродукти, а також використовуватимуть синтетичні тканини, ймовірно, вони зазнають середнього рівня впливу.

Дослідники вважають, що такі рівні впливу можуть проявлятися у вигляді підвищеного рівня подразнення шкіри, поряд з ознаками передчасного старіння, такими як тонкі лінії та зморшки.

Передбачається, що очі людей можуть стати червоними й роздратованими, також можуть спостерігатися легкі труднощі з диханням, зокрема кашель і хрипи. Тим часом хімічні речовини, що вилуговуються з мікропластику, можуть порушити гормональний фон, що призведе до коливань ваги та розладу травлення. Нарешті, люди можуть відчувати більш стійку втому і затуманення мозку.

Експерти BusinessWaste.co.uk використовували штучний інтелект для створення зображень, які прогнозують, який вигляд матимуть середньостатистичні чоловіки та жінки після впливу мікропластику. Фото: BusinessWaste.co.uk

Високий рівень впливу мікропластику

Вчені вважають, що такого рівня впливу можуть зазнати люди, які тривалий час або постійно піддаються впливу мікропластику.

Учені припустили, що це може призвести до хронічного запалення шкіри, висипу і стану, схожого на екзему. Водночас зниження функції легень може призвести до синього або пурпурового відтінку шкіри.

Мікропластик у мозку може призвести до уповільнення рефлексів, проблем із пам'яттю і сплутаності свідомості, а також до потенційного тремору рук. Інші неприємні побічні ефекти можуть включати незрозумілу втрату або набір ваги, витончення волосся і зміну кольору шкіри.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, який вигляд матимуть люди у 2100 році.