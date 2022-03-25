Пластик біжить по венах. Учені вперше знайшли частинки мікропластику в кровотоку людини

Середня концентрація виявленого пластику становила 1,6 мкг на мілілітр. Це приблизно 1 чайна ложка пластику на кожні 1 000 літрів.

Учені з Амстердамського вільного університету використали нові методи аналізу крові та знайшли перші докази того, що частки пластику вже присутні в кровотоку людини, повідомляє New Atlas.

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Пластикові відходи, після потрапляння в навколишнє середовище, піддаються впливу океанічних течій, вітру й ультрафіолетового випромінювання. Унаслідок пластик розщеплюється на дрібні частки — мікропластик. Є свідчення того, що цей мікропластик потрапляє в організм тварин і риб та викликає незворотні порушення.

Учені з Амстердамського вільного університету розробили новий метод аналізу крові людини та знайшли крихітні частинки пластику в кровотоку людей, які взяли участь у дослідженні. У 16 з 22 абсолютно здорових учасників експерименту вчені виявили частки пластику в крові. Це перший доказ того, що пластик може потрапляти у кровотік людини.

"Середня концентрація виявленого пластику становила 1,6 мікрограмів на мілілітр. Це приблизно 1 чайна ложка пластику на кожні 1 000 літрів", — говорить Гізер Леслі з Амстердамського вільного університету.

Учені з'ясували, що найпоширенішими частинками пластику в крові були фрагменти поліетилентерефталату (ПЕТ), поліетилену та полімер стиролу.

"Швидше за все мікропластик потрапив у кровообіг при вдиханні повітря", — говорить Леслі.

[ + – ] Учені з'ясували, що найпоширенішими частинками пластику в крові були фрагменти поліетилентерефталату (ПЕТ), поліетилену та полімером стиролу. Фото: Khoisan

Виявлені частинки пластику можуть токсично впливати на клітини людини та змінювати їх форму. Також ці частки можуть призвести до збільшення рівня холестерину та серцево-судинного захворювання, кажуть вчені.

Тепер учені хочуть дізнатися, як частинки мікропластику можуть переміщатися з крові до тканин та органів людини.

"Це лише перші дані. Необхідно провести додаткові дослідження, щоб зрозуміти, наскільки великою проблемою є забруднення пластиком крові у людей. І потрібно точно з'ясувати, яку загрозу це становить для людського здоров'я", — говорить Леслі.

Нагадуємо, що вчені знайшли ефективний спосіб розкладання пластику. Вони розробили метод перетворення пластику на водень за допомогою сонячного світла.

Фокус також писав про те, що вчені знайшли мікропластик у тілі новонароджених немовлят. І він є для дітей ще більшою загрозою, ніж для дорослих.