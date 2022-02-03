Пластмасовий світ переміг. Вчені знайшли мікропластик у новонароджених немовлятах

Дослідники кажуть, що діти починають поглинати мікропластик ще в утробі матері.

У процесі нового дослідження мікропластик був виявлений усередині людської плаценти, а також у новонароджених немовлят. Про це повідомляє EurekAlert.

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Висновки проведеного дослідження було опубліковано у науковому журналі Environmental Health Perspectives. Результати вказують на те, що майже неможливо запобігти проковтуванню мікропластику дітьми, враховуючи, що він потрапляє до їхнього організму ще в утробі матері.

На думку вчених, мікропластик може становити для дітей ще більшу небезпеку, ніж для дорослих.

"Ймовірно, діти більше схильні до впливу мікропластику, ніж дорослі люди, як і впливу багатьох інших токсичних хімічних речовин з навколишнього середовища. Ніхто не може назвати точну кількість мікропластику, яку проковтують діти. Але кілька досліджень показують, що діти починають поглинати мікропластик ще в утробі матерів. І це дуже непокоїть", – каже автор проведеного дослідження, нейробіолог із Норвезького університету науки та технологій Кам Шріпада.

Результати дослідження вкотре підтверджують масштаби поширення мікропластику у світі та потенційну небезпеку, яку він несе. Поки що було проведено недостатньо досліджень про вплив мікропластику на здоров'я дітей.

"У маленьких дітей імунна система знаходиться на стадії розвитку, а також вони знаходяться на важливій стадії розвитку мозку. Саме це робить дітей особливо вразливими", — наголосив Шріпада.

Нейробіолог та його команда сподіваються, що результати їх дослідження допоможуть лікарям, ученим та батькам знайти відповідь на питання, як краще обмежити вплив мікропластику на сучасних дітей. Але вчені попереджають, що уникнути ризику практично неможливо. Ціла низка факторів, включаючи мікропластик у домашньому пилу або продуктах харчування, роблять завдання майже неможливим.

"Майже неможливо запобігти споживанню мікропластику дітьми", — підсумував автор дослідження.

Щоправда, деякі рекомендації все ж таки можуть допомогти. Команда радить батькам обмежити кількість їжі для дітей, яка стикається з пластиком, а також стежити за тим, щоб у будинках регулярно робили вологе прибирання.