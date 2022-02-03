Пластмассовый мир победил. Ученые нашли микропластик в новорожденных младенцах

Исследователи говорят, что дети начинают поглощать микропластик еще в утробе матери.

В ходе нового исследования микропластик был обнаружен в внутри человеческой плаценты, а также у новорожденных младенцев. Об этом сообщает EurekAlert.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Выводы проведенного исследования были опубликованы в научном журнале Environmental Health Perspectives. Результаты указывают на то, что почти невозможно предотвратить проглатывание микропластика детьми, учитывая, что он попадает в их организм еще в утробе матери.

По мнению ученых, микропластик может представлять для детей еще большую опасность, чем для взрослых.

"Вероятно, дети больше подвержены воздействию микропластика, чем взрослые люди, как и воздействию многих других токсичных химических веществ из окружающей среды. Никто не может назвать точное количество микропластика, которое проглатывают дети. Но несколько исследований показывают, что дети начинают поглощать микропластик еще в утробе матерей. И это очень беспокоит", – говорит автор проведенного исследования, нейробиолог из Норвежского университета науки и технологий Кам Шрипада.

Результаты исследования в очередной раз подтверждают масштабы распространения микропластика в мире и потенциальную опасность, которую он несет. Пока было проведено недостаточно исследований о влиянии микропластика на здоровье детей.

"У маленьких детей иммунная система находится на стадии развития, а также они находятся на важной стадии развития мозга. Именно это делает детей особо уязвимыми", – подчеркнул Шрипада.

Нейробиолог и его команда надеются на то, что результаты их исследования помогут врачам, ученым и родителям найти ответ на вопрос, как лучше ограничить воздействие микропластика на современных детей. Но ученые предупреждают, что полностью избежать риска практически невозможно. Целый ряд факторов, включая микропластик в домашней пыли или продуктах питания, делают задачу почти неосуществимой.

"Почти невозможно предотвратить потребление микропластика детьми", – подытожил автор исследования.

Правда, некоторые рекомендации все же могут помочь. Команда советует родителям ограничить количество еды для детей, которая соприкасается с пластиком, а также следить за тем, чтобы в домах регулярно проводилась влажная уборка.