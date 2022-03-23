Усього за чотири години. Вчені знайшли ефективний спосіб розкладання пластику

Каталізатори, що застосовують для процесу розкладання пластику на екологічно нешкідливі компоненти, працюють від сонячного світла.

Вчені знайшли ефективний спосіб розкладання пластику до нешкідливого, екологічно чистого газоподібного водню та кількох корисних продуктів, повідомляє Weather.

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Дослідники з Індійського технологічного інституту Mandi розробили метод перетворення пластику на водень під впливом світла. Виробництво водню з пластику вигідне, тому що газ вважають найпрактичнішим екологічно чистим паливом майбутнього.

Пластмаси, більшість з яких одержують із нафти, не піддаються біологічному розкладу, тобто їх не можна легко розкласти на нешкідливі продукти. Більшість із 4,9 мільярда тонн пластику, коли-небудь виробленого, опиниться на звалищах, загрожуючи здоров'ю людини та довкіллю.

Через необхідність запобігти нестримному забрудненню дослідники інституту Mandi розробляють методи перетворення пластику на корисні хімічні речовини.

"Ідеальний шлях до ефективного знищення пластику — перетворити його на корисні хімічні речовини. Виробництво водню з пластику особливо корисне, тому що цей газ вважають найпрактичнішим екологічно чистим паливом майбутнього", — сказав Прем Фексіл Сиріл, професор Школи фундаментальних наук інституту Манді.

Дослідники розробили каталізатор, який може ефективно перетворювати пластмаси на водень та інші корисні хімічні речовини під впливом світла.

Каталізатори — це речовини, які запускають складні або малоймовірні реакції, і якщо їх активізовує світло, їх називають фотокаталізаторами.

Фотокаталізатор інституту Mandi поєднує в собі оксид заліза у вигляді наночастинок (частинки в сто тисяч разів меншої за діаметр одного пасма волосся) з поліпірролом, що проводить полімер.

Дослідники виявили, що поєднання наночастинок оксиду заліза з пірролом призводить до утворення гетеропереходу напівпровідник-напівпровідник, що призводить до сильної фотокаталітичної активності, індукованої видимим світлом.

Фотокаталізатори зазвичай потребують ультрафіолетового світла для активації й тому потребують спеціальних ламп. Каталізатор інституту Mandi може працювати просто від сонячного світла.

"Спочатку ми встановили фотокаталітичну активність нашого каталізатора, спостерігаючи за його дією на метилоранж, зміна кольору якого з помаранчевого на безбарвний показала, наскільки наш каталізатор здатний його розкладати", — пояснив Сиріл.

Дослідники виявили 100-відсоткову деградацію протягом чотирьох годин, коли вони використовували каталізатор, в якому в поліпіррольній матриці було близько чотирьох відсотків ваги оксиду заліза.

Потім вони протестували цей каталізатор на полімолочній кислоті (PLA), пластиці, який широко використовують в харчовій упаковці, текстилі, медичних виробах та косметиці.

Команда виявила, що водень виділявся під час розпаду PLA, коли на каталізатор впливало видиме світло.

Раніше Фокус повідомляв, що найзабрудненіший острів у світі знаходиться в Тихому океані, там міститься 40 мільйонів шматків пластику, що не розклався.

З викинутих в океан рибальських сіток компанія Samsung має на меті випускати смартфони.