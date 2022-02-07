Samsung робитиме смартфони з викинутих в океан рибальських сіток

У компанії хочуть мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище, а у майбутньому у всій лінійці продуктів Samsung планують використати перероблений пластик.

Південнокорейська компанія Samsung використовуватиме викинуті в океан рибальські сітки для виготовлення смартфонів із серії Galaxy у межах екологічної програми Galaxy for planet. Подібний матеріал уперше використовуватиметься у смартфонах серії Galaxy S22. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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У Samsung заявили, що розробили технологію, яка перетворює викинуті в океан рибальські сітки на високоякісний матеріал, який придатний для використання в пристроях.

"Використання цього матеріалу означає ще одне досягнення в межах проєкту Galaxy for planet, мета якого — звести до мінімуму шкідливий вплив на навколишнє середовище і сприяти більш стійкому способу життя для спільноти Galaxy", — повідомили в компанії.

У майбутньому компанія планує впровадити на всю лінійку продуктів перероблений пластик, знайдений в океані. Бренд має намір повністю відмовитися від одноразового пластику та паперу та хоче використовувати інші екологічно чисті та безпечні матеріали.

Повідомляється, що близько 640 тис. тонн рибальських сіток щорічно викидається в океан, це є серйозною загрозою для морських тварин, риб, коралових рифів. Також вони потрапляють у їжу та воду, яку вживають люди.

"Переробка та повторне використання пластику, що потрапляє в океан, — лише перший крок у місії Samsung щодо запобігання кліматичній кризі. Отриманий досвід, новітні технології та співпраця з компаніями-партнерами допоможуть компанії в пошуку та створенні нових екологічних рішень", — заявили в Samsung.

Galaxy for planet — це стратегія нового бачення бізнесу південнокорейського гіганта. Ціль цієї стратегії включає використання перероблених матеріалів у всіх нових мобільних продуктах, відмову від пластику в упаковці та мінімізацію відходів, отриманих у процесі виробництва до 2025 року.

Нагадаємо, раніше Samsung відмовилася від батарейок та випустила ТБ-пульт, який заряджається від WiFi. Пристрій постійно перетворює радіосигнали на електрику на відстані до 40 м від роутера. Також пульт заряджається від сонячної енергії чи штучних джерел світла за допомогою панелі на задній кришці.