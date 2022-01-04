Samsung позбавилася батарейок і випустила ТБ-пульт, що заряджається від WiFi (відео)

Пристрій постійно перетворює радіосигнали на електрику на відстані до 40 м від роутера.

Південнокорейська компанія Samsung представила на виставці CES 2022 пульт дистанційного керування SolarCell Eco Remote із бездротовою зарядкою від Wi-Fi. Про це пише видання The Verge.

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Як пояснили розробники, нова версія пульта для телевізорів може збирати радіохвилі, що походять від WiFi-роутера і перетворювати їх на електроенергію, щоб довше зберігати заряд батареї. Крім цього, вона заряджатиметься від сонячної енергії або штучних джерел світла через панель на задній кришці, як і попередня модель. Для швидкого заряджання можна підключити пристрій до кабелю USB-C.

У пристрої немає літій-іонних батарейок, адже їх замінює конденсатор, який здатний постійно зберігати невелику кількість енергії у формі, "близькій до статичної електрики". Така технологія не потребує небезпечних хімічних електролітів, тому дозволить повністю відмовитися від батарей ААА.

Як пише Tech Radar, концепція використання радіочастотних сигналів, зокрема від WiFi, не є новою, проте технологія вперше впроваджується в побутову електроніку на комерційному рівні. На відміну від інших рішень для бездротової зарядки, таких як Qi ближнього поля, пульт дистанційного керування Eco Remote не повинен перебувати в безпосередній близькості від маршрутизатора або торкатися його — заряджання відбувається на відстані до 40 м. При цьому пульт сприймає лише сигнали з частотою 2 ,4 ГГц.

[ + – ] Пульт Eco Remote від Samsung Фото: Samsung

"Будь це яскравий сонячний день або середина ночі, акумулятор залишається повністю зарядженим, збираючи радіохвилі маршрутизатора і перетворюючи їх на енергію", — заявили TechRadar, представники Samsung.

У компанії повідомили, що нове покоління Eco Remote планують випустити цього року та постачати з усіма телевізорами QLED 4K та 8K, такими як The Frame, Serif та Sero. Пульт виготовляють з перероблених варіантів у білому або чорному кольорі.

Раніше виробник повідомляв, що перехід на пульти дистанційного керування з повністю сонячною зарядкою дозволить у найближчі 7 років скоротити використання батарейок на 99 млн одиниць. Samsung також досліджувала інші способи автоматичного заряджання акумулятора, наприклад, від кінетичної енергії при струшуванні пульта або звукових вібрацій.

Як стало відомо в грудні, Samsung хоче випустити 110-дюймові MicroLED-телевізори обмеженим тиражем 200 одиниць. Експерти не впевнені, що компанії вдасться створити заявлену кількість панелей, адже через падіння виробничих потужностей заводи можуть сумарно відвантажувати лише 10-12 пристроїв на місяць.

Нещодавно LG представила мобільний телевізор StanbyME з акумулятором, який можна носити із собою завдяки невеликій вазі та довгій "ніжці". 27-дюймовий екран нахиляється під різними кутами, дозволяючи підлаштувати огляд під себе будь-якої миті.