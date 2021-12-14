Можна носити із собою: LG презентувала мобільний телевізор з акумулятором (фото)

LG StanbyME — 27-дюймовий телевізор, який може працювати "без проводів" та обертатися на підставці з регульованою висотою.

До виставки CES 2022 залишилося лише кілька тижнів, і виробники обіцяють здивувати нас різними моделями OLED-, Mini LED-, MicroLED-телевізорів. Напередодні заходу деякі компанії почали анонсувати свої новинки. Так, LG днями презентувала телевізор незвичайного форм-фактора, повідомляє видання theverge.com.

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Новинка LG StanbyME оснащена 27-дюймовим екраном, акумулятором та підставкою, що дозволяє обертати екран та розміщувати його на певній висоті. Назву моделі, StanbyME, можна перекласти як "залишайся зі мною". І це відповідає дійсності, адже пристрій можна переносити з кімнати до кімнати — куди б ви не пішли.

"Ви також можете від'єднати екран від підставки та тримати його в руках, як планшет", — пише видання.

[ + – ] Телевізор оснащений акумулятором та підставкою

LG заявляє, що StanbyME може працювати до трьох годин без заряджання, тому без проблем зможе транслювати кілька фільмів.

Оскільки компанія не виготовляє 27-дюймові OLED-панелі, новинка отримала РК-екран. На жаль, компанія не поділилася подробицями про дозвіл та інші функції дисплея. Мабуть, цю інформацію триматимуть у таємниці до презентації в Лас-Вегасі.

Однак, відомо, що StanbyME має у своєму розпорядженні інтерфейс, скористатися яким дозволяє сенсорний екран. Глядачі зможуть вибирати контент від стримінгових сервісів Netflix, Amazon Prime Video та від YouTube. Телевізор також підтримуватиме NFC для синхронізації зі смартфоном. Що стосується підключення, то є порт USB і як мінімум один вхід HDMI. Задня частина комплекту має тканинне оздоблення.

[ + – ] ТБ моделі StanbyME

Нещодавно LG анонсувала Objet — OLED-телевізор, який можна поставити, притуливши до стіни, замість того, щоб встановлювати на традиційну підставку або громіздку тумбу. Він має тканинну штору, що приховує третину, половину чи весь 65-дюймовий екран. Керувати шторою можна за допомогою пульта дистанційного керування.