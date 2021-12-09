LG випустила "дивний" телевізор: його можна притулити до стіни та закрити кришкою

OLED-телевізор серії Evo Object Collection має екран із діагоналлю 65 дюймів і рухомі динаміки.

Компанія LG презентувала OLED-телевізор преміум-класу. Зовні він нагадує картину на "підрамнику", завдяки чому не потребує підставки та тумби. Пристрій надійде в продаж у Південній Кореї наприкінці цього місяця, повідомляє видання flatpanelshd.com.

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ТБ LG 65ART90, або OLED Evo Object Collection, був презентований днями в Південній Кореї. Як припускають журналісти, мабуть, ця модель стане конкурентом ТВ-панелям серії The Frame від Samsung.

"Ми орієнтуємося на статусних клієнтів, які хочуть мати у своїх будинках усе лише найкраще. Саме тому ми створюємо нові продукти, що відрізняють найкращу якість зображення й інноваційний дизайн", — сказав маркетинг-директор компанії Кім Сон-Хен.

Пристрій має металевий каркас, який можна поставити на підлогу та притулити до стіни або повісити на стіну. За тканинною кришкою, що закриває екран максимум на 2/3, розташована вбудована 4,2-канальна аудіосистема потужністю 80 Вт, бежевого, червоного або зеленого кольорів.

Унікальність LG ART90 у тому, що кришка може переміщатися вгору та вниз, щоб приховати дисплей, коли він не використовується. Якщо прикрити частину екрана, то на видиму частину буде виводитися інформація про час, погоду, назву треку (при прослуховуванні музики).

"Клієнти можуть регулювати положення кришки за допомогою спеціального пульта дистанційного керування відповідно до ситуації або смаку. Ви можете надати екрану "лінійний" вигляд, коли відкрита тільки частина екрана, і "повний" вигляд, коли екран відкритий повністю. У режимі лінійного перегляду, навіть коли ви не дивитеся телевізор, його можна використовувати для прослуховування музики, а в повноекранному режимі ви можете насолоджуватися ексклюзивними темами з колекції об'єктів LG OLED Evo — таким чином ТВ-панель може бути картиною, що прикрашає інтер'єр", — пояснили в компанії.

"Ми очікуємо, що LG представить нову модель на виставці CES 2022 у січні", — пише медіа.

[ + – ] OLED телевізор LG — модель ART90

LG вже багато років досліджує концепцію поєднання OLED із динаміками, що рухаються. У 2018 році з'явилася патентна заявка, де описувалася ідея використання динаміків, що рухаються, що давало б можливість змінювати співвідношення сторін екрана OLED-телевізора в таких пропорціях: 21:9, 16:9 і 4:3 (залежно від типу контенту). У компанії також розглядали інші концепції телевізорів преміум-класу, такі як шпалери OLED, виробництво яких було припинено на початку цього року.

Пристрій LG 65ART90 надійде в продаж у Південній Кореї наприкінці цього місяця. Коштуватиме він 9,9 мільйона вон ($8,5 тис.). У компанії не коментують плани виходу на міжнародні ринки.

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Також стало відомо, що інженер-ентузіаст покращив якість зображення бракованого телевізора, зробивши його екран не сліпучим на сонці.