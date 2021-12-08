Блогер створив надяскравий телевізор із водяним охолодженням, витративши $250 (відео)

Пристрій отримав герметичний алюмінієвий корпус, радіатор і вживану електроніку, проте має яскравість до 2000 ніт.

Інженер-ентузіаст своїми руками зібрав яскравий телевізор із водяним охолодженням, яке дозволить дивитися фільми на вулиці навіть у дуже сонячні дні. Відеоролик із процесом і коментарем він опублікував на своєму YouTube-каналі DIY Perks.

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Насамперед автор розібрав бракований 4К-телевізор, щоб витягти системну плату та LCD-панель. Деякі світлодіоди були пошкоджені, тому на екрані виявлялася темна пляма.

Майстер вирішив захистити панель від зовнішньої дії товстим склом від кавового столика, яке прикріпив за допомогою дуже міцного та прозорого ультрафіолетового клею. Клейка речовина зробила скляну поверхню темнішою та усунула внутрішні відбиття. У результаті збільшився контраст — співвідношення світлих і темних ділянок зображення, чим воно вище, тим легше дивитись телевізор при яскравому зовнішньому освітленні. Частину скла по периметру пристрою блогер зафарбував фарбою чорного кольору, щоб перешкоджати внутрішньому світінню.

У результаті розміри панелі значно збільшились і не влазили в оригінальний корпус, тому довелося робити новий. Інженер прикрив периметр П-подібними алюмінієвими швелерами, які посадив на герметичний силікон-каучуковий клей CT1, а до них таким же способом прикріпив широкі алюмінієві пластини для збільшення внутрішнього простору. У нижній частині він просвердлив дірки для охолодження та розмістив електроніку, на бічній зробив виходи для HDMI й інших роз'ємів.

Внутрішнє джерело світла автор ролика замінив на LED-панелі з алюмінієвою підкладкою, що мають високий індекс кольоропередачі (CRI) 95. Для них довелося встановити серверні блоки живлення на 12 В і перетворювачі до 48 В. Вийшов досить великий комплекс, який зайняв багато місця в корпусі та потребував охолодження. Самі світлодіоди через свою потужність також виділяють величезну кількість тепла та можуть спалити самі себе. За оцінкою автора, телевізор досяг яскравості близько 2000 ніт.

Щоб вирішити цю проблему, конструктор зібрав власну систему водяного охолодження за допомогою автомобільного радіатора, встановленого в нижній частині корпусу, системи труб із дірочками у верхній і невеликого насосу. Вода заливається всередину камери за допомогою насоса, а потім трубами стікає в радіатор для охолодження та повертається назад.

Готовий телевізор встановили на високі ніжки та розмістили на задньому дворі будинку, підключивши до електрики. Автор запевняє, що пристрій надійно захищений від дощу, вітру й інших погодних умов. Єдиним недоліком він вважає чорні рамки з боків екрана, які залишилися через бажання заощадити. Складання обійшлося всього в $153, адже більшість деталей автор узяв зі своїх особистих запасів. За його словами, за наявності хорошого постачальника, будь-хто охочий може зробити такий самий апарат за $250-$300.

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