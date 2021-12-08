Блогер создал сверхяркий телевизор с водяным охлаждением, потратив $250 (видео)

Устройство получило герметичный алюминиевый корпус, радиатор и б/у электронику, однако обладает яркостью до 2000 нит.

Инженер-энтузиаст своими руками собрал яркий телевизор с водяным охлаждением, которые позволит смотреть фильмы на улице даже в очень солнечные дни. Видеоролик с процессом и комментарием он опубликовал на своем YouTube-канале DIY Perks.

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Первым делом автор разобрал бракованный 4К-телевизор, чтобы извлечь системную плату и LCD-панель. Некоторые светодиоды были повреждены, поэтому на экране проявлялось темное пятно.

Мастер решил защитить панель от внешнего воздействия толстым стеклом от кофейного столика, которую прикрепил при помощи очень прочного и прозрачного ультрафиолетового клея. Клейкое вещество сделало стеклянную поверхность темнее и устранило внутренние отражения. В результате увеличился контраст — соотношение светлых и темных участков изображения, чем оно выше, тем легче смотреть телевизор при ярком внешнем освещении. Часть стекла по периметру устройства блогер закрасил резиноподобной краской черного цвета, чтобы препятствовать внутреннему свечению.

В результате размеры панели значительно увеличились и не влезали в оригинальный корпус, поэтому пришлось делать новый. Инженер прикрыл периметр П-образными алюминиевыми швеллерами, которые посадил на герметичный силикон-каучуковый клей CT1, а к ним таким же способом прикрепил широкие алюминиевые пластины для увеличения внутреннего пространства. В нижней части он просверлил дырки для охлаждения и разместил электронику, на боковой сделал выходы для HDMI и других разъемов.

Внутренний источник света автор ролика заменил на LED-панели с алюминиевой подложкой, обладающими высоким индексом цветопередачи (CRI) 95. Для них пришлось установить серверные блоки питания на 12 В и преобразователи до 48 В. Получился довольно крупный комплекс, который занял много места в корпусе и потребовал охлаждения. Сами светодиоды из-за своей мощности также выделяют огромное количество тепла и могут сжечь сами себя. По оценке автора, телевизор достиг яркости около 2000 нит.

Чтобы решить эту проблему, конструктор собрал собственную систему водяного охлаждения при помощи автомобильного радиатора, установленного в нижней части корпуса, системы труб с дырочками в верхней и небольшого насоса. Вода заливается внутрь камеры при помощи насоса, а затем по трубам стекает в радиатор для охлаждения и возвращается обратно.

Готовый телевизор установили на высокие ножки и разместили на заднем дворе дома, подключив к электричеству. Создатель уверяет, что устройство надежно защищено от дождя, ветра и прочих погодных условий. Единственным недостатком он считает черные рамки по бокам экрана, которые остались из-за желания сэкономить. Сборка обошлась всего в $153, ведь большинство деталей автор взял из своих личных запасов. По его словам, при наличии хорошего поставщика, любой желающий может сделать точно такой же аппарат за $250-$300.

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