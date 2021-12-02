Телевизоры стали еще "умнее": Google выпустила новую ОС для Smart TV

Скоро все смогут наслаждаться интерфейсом в 4К, улучшенным HDR, объемным звуком и другими полезными функциями.

Компания Google выпустила новую версию операционной системы для "умных" телевизоров — Android TV 12. Об этом сообщает официальный сайт разработчиков.

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На данный момент Android TV 12 доступна ограниченному кругу пользователей, хотя бета-тестирование уже завершилось. Если система еще не обновилась автоматически, можно сделать это вручную с помощью комплекта для разработчиков Google ADT-3.

"С официальным выпуском Android 12 мы также делаем последнюю версию платформы доступной для телевидения. Воспользуйтесь этой возможностью, чтобы протестировать свои приложения на совместимость с последней версией Android в новом интерфейсе Google TV", — отмечается в официальном блоге компании.

Android TV 12 получил ряд новых функций и улучшений по сравнению с предыдущей версией. Теперь пользовательский интерфейс телевизоров будет отобраться в разрешении 4K, появится динамическое переключение частоты обновления. Вдобавок, размытие фона станет более привлекательным благодаря функциям RenderEffect и WindowManager, улучшится работа HDR и воспроизведение объемного звука. При желании пользователи могут настроить размер шрифта.

Появились также индикаторы включенного микрофона и камеры, как в Android 12, для большей конфиденциальности. Кроме того, теперь "умные" ТВ-панели будут поддерживать подключения HDMI CEC 2.0, тюнеры HAL 1.1 с DTMB и улучшением производительности и получат дополнительную защиту.

Релиз Android TV 12 состоялся примерно через месяц после того, как Google официально выпустил Android 12. Обновление уже распространено на телефоны Pixel и серию Samsung Galaxy S21, и в ближайшие месяцы этому примеру последуют другие смартфоны.

Ранее появилась возможность устанавливать приложения на Android TV прямо со смартфона. Для этого необходимо связать оба устройства с одним аккаунтом, открыть приложение Google Play Store и выбрать телевизор в появившемся списке.

Писали также, что Samsung оснастит будущие телевизоры MicroLED новыми панелями TFT. Корпорация уже заказала дисплеи из тонкопленочных транзисторов и может выпустить улучшенные модели уже в 2022 году.