Должны подешеветь: Samsung оснастит будущие телевизоры MicroLED новыми панелями TFT

Тонкопленочные транзисторы позволяют проще добиться 4К-разрешения, однако пока их сложнее создавать, чем OLED-экраны.

Samsung Electronics заказала у подразделения Samsung Display и AUO 12,7-дюймовые панели для создания новых телевизоров MicroLED. Об этом сообщает портал TheElec, ссылаясь на собственные источники.

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Корпорация из Южной Кореи попросила инженеров разработать дисплеи на основе тонкопленочных транзисторов из низкотемпературного поликристалического кремния (LTPS TFT). Ими должны оснастить модели, которые планируют выпустит на рынок в 2022 году.

Матрица TPS действует, как сеть переключателей, которые включают или отключают пиксели в панелях телевизоров. В MicroLED телевизорах пикселями выступают очень маленькие RGB-светодиоды на основе нитрида индия-галлия, которые не требуют подсветки или светофильтров. Такие экраны обладают преимуществами OLED, в том числе широкие углы обзора, высокую контрастность, контрастности и глубокий черный цвет, однако не выгорают.

В первой 110-дюймовой MicroLED модели Samsung для домашнего использования, вместо TPS устанавливали печатную плату. По словам источника, 99-дюймовый телевизор, который компания должна выпустить в 2022 году, получит печатную плату, однако все новые устройства решили делать с тонкопленочными транзисторами. Речь идет о моделях диагональю 89, 101 и 114 дюймов. Дело в том, что LTPS TFT позволяют намного проще добиться разрешения 4K за счет отдельных схем драйверов.

Пока остается загадкой, во сколько Samsung обойдется внедрение новой технологии. По данным TheElec, компания оценивает 12,7 дюймовую панель в $70-$80, однако источники из цепочки поставок предполагают, что затраты могут быть вдвое большими. Для создания одного телевизора MicroLED необходимо десятки TFT, что может повысить стоимость готовой продукции. К примеру, 89-дюймовая модель потребует 49 панелей, 101-дюймовой понадобится 64 панели, а для 114-дюймовой — 81.

Вдобавок, для производства LTPS TFT для MicroLED в два раза больше масок — устройств в виде металлических тарелок с небольшим отверстием, благодаря которому светодиод оседает в нужном положении. Это связано с увеличением количества транзисторов и схем. Для сравнения, OLED шестого поколения требует 11-12 масок, а TFT — 24. Чем больше масок используется, тем сложнее и дороже производство.

Как предполагает портал Sammobile, Samsung стремится снизить себестоимость MicroLED и сделать их более доступными, чтобы конкурировать с производителями OLED. Для этого разработчики дисплеев должны усовершенствовать технологии и технические процессы. Вполне возможно, им удастся это сделать уже в следующем году.

Ранее писали, что Samsung наращивает производство гибридных панелей для телевизоров с квантовыми точками. Такие дисплеи должны обеспечить высококачественное изображение и полностью вытеснить жидкокристаллические модели с рынка.