Мають здешевшати: Samsung оснастить майбутні телевізори MicroLED новими панелями TFT

Тонкоплівкові транзистори дозволяють простіше досягти 4К-дозволу, проте поки що їх складніше створювати, ніж OLED-екрани.

Samsung Electronics замовила в підрозділу Samsung Display та AUO 12,7-дюймові панелі для створення нових телевізорів MicroLED. Про це повідомляє портал TheElec, посилаючись на власні джерела.

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Корпорація з Південної Кореї попросила інженерів розробити дисплеї на основі тонкоплівкових транзисторів із низькотемпературного полікристалічного кремнію (LTPS TFT). Ними повинні оснастити моделі, які планують випустити на ринок у 2022 році.

Матриця TPS діє як мережа перемикачів, які вмикають або вимикають пікселі в панелях телевізорів. У MicroLED телевізорах пікселями є дуже маленькі RGB-світлодіоди на основі нітриду індія-галію, які не вимагають підсвічування або світлофільтрів. Такі екрани мають переваги OLED, зокрема широкі кути огляду, високу контрастність, контрастність і глибокий чорний колір, проте не вигоряють.

У першій 110-дюймовій MicroLED моделі Samsung для домашнього використання замість TPS встановлювали друковану плату. За словами джерела, 99-дюймовий телевізор, який компанія має випустити в 2022 році, отримає друковану плату, проте нові пристрої вирішили робити з тонкоплівковими транзисторами. Йдеться про моделі діагоналлю 89, 101 та 114 дюймів. Справа в тому, що LTPS TFT дозволяють набагато простіше досягти дозволу 4K за рахунок окремих схем драйверів.

Поки що залишається загадкою, скільки Samsung коштуватиме впровадження нової технології. За даними TheElec, компанія оцінює 12,7 дюймову панель в $70-$80, проте джерела з ланцюжка поставок припускають, що витрати можуть бути вдвічі більшими. Для створення одного телевізора MicroLED потрібні десятки TFT, що може підвищити вартість готової продукції. Наприклад, 89-дюймова модель вимагатиме 49 панелей, 101-дюймовій знадобиться 64 панелі, а для 114-дюймової — 81.

Крім того, для виробництва LTPS TFT для MicroLED потрібно вдвічі більше масок — пристроїв у вигляді металевих тарілок із невеликим отвором, завдяки якому світлодіод осідає в потрібному положенні. Це зі збільшенням кількості транзисторів і схем. Для порівняння, OLED шостого покоління вимагає 11-12 масок, а TFT — 24. Чим більше масок використовується, тим складніше і дорожче виробництво.

Як припускає портал Sammobile, Samsung прагне знизити собівартість MicroLED і зробити їх доступнішими, щоб конкурувати з виробниками OLED. Для цього розробники дисплеїв мають удосконалити технології та технічні процеси. Цілком можливо, їм це вдасться зробити вже наступного року.

Раніше писали, що Samsung нарощує виробництво гібридних панелей для телевізорів із квантовими точками. Такі дисплеї повинні забезпечити високоякісне зображення та повністю витіснити рідкокристалічні моделі з ринку.