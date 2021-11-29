"Вбивці" OLED: Samsung нарощує виробництво ТВ-панелей на квантових точках (відео)

Компанія працює над створенням телевізорів, здатних передавати зображення суперякісно. А ось РК-панелі буде знято з виробництва.

Samsung створить дисплей-гібрид під назвою QD Display та припинить виробництво РК-панелей до кінця 2021 року. Продаж новинок стартує 2022-го, пише видання www.cnet.com.

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Samsung Display інвестує 13,1 трлн ($11 млрд) до 2025 року в будівництво "Q1 Line", першої у світі лінії масового виробництва дисплеїв QD. Планується, що нова лінія буде запущена у виробництво у 2021 році і вироблятиме ТВ-панелі з діагоналлю 65 дюймів і більше. Видання DigiTime повідомило, що південнокорейський техно-гігант має намір виробляти 30 тис. панелей нового типу щомісяця. Потужностей заводу L8-1 вистачить виробництва мільйона телевізорів QD-OLED з діагоналлю 55 і 65 дюймів.

"Хоча компанія називає новий пристрій "QD-дисплеєм", насправді він не є електролюмінесцентним. Це буде гібрид технологій QD (квантових точок) та OLED", — пише ЗМІ.

Як працюватимуть QD-OLED телевізори

За впровадження QD відповідатиме компанія-партнер Nanosys. Її генеральний директор Джейсон Хартлов розповів, що ця технологія здатна перетворити світло на квантові точки, завдяки чому OLED-панелі отримають абсолютно новий спосіб передачі кольору.

"Результатом такої гібридизації стане чистий колір, оскільки світло не буде "губитися" у кольоровому фільтрі", — зазначив він.

"Поєднання квантових точок та OLED розкриває сильні сторони обох технологій", — йдеться у статті.

Будь-який дисплей відображає червоне, зелене та синє світло. Світлодіодні РК-дисплеї з квантовими точками, такі як сучасні телевізори Samsung QLED, використовують сині світлодіоди та шар квантових точок для часткового перетворення синього кольору на червоний та зелений. Сучасні OLED-панелі перетворять жовтий та синій на білий. В обох випадках кольорові фільтри, пропускаючи світло, відображають колір, необхідний одного конкретного субпікселя.

Ідея QD-OLED полягає у тому, щоб поєднати ці методи, використовуючи OLED для створення синього світла, а потім шар квантових точок – для перетворення частини синього на червоний та зелений.

"Теоретично цей метод має багато переваг", — повідомляє медіа. "Використовуючи тільки один колір, який можна перетворити на інші необхідні, виробництво OLED значно здешевиться. LG, наприклад, використовує тільки синій і жовтий для всього дисплея. Кольорові фільтри, що блокують світло, створюють зелений і червоний кольори".

Квантові точки відрізняє 100% ефективність, тому вони значно кращі за фільтри, а це означає, що теоретично гібридні телевізори будуть набагато яскравішими. Крім того, вони уможливлюють ще ширше колірне охоплення.

"Оскільки кожен піксель може бути відключений, ці гібридні телевізори також матимуть неймовірну контрастність, якою славляться OLED", — йдеться у статті.

Як відомо сині OLED-матеріали "старіють" швидше, ніж червоні та зелені. Наявність одного кольору для всієї панелі означає, що телевізор хоч і "вицвітатиме", але рівномірно.

Раніше ми повідомляли про те, що продаж телевізорів помітно знизився у 2021 році порівняно з минулим роком.