"Убийцы" OLED: Samsung наращивает производство ТВ-панелей на квантовых точках (видео)

Компания работает над созданием телевизоров, способных передавать изображение суперкачественно. А вот ЖК-панели будут сняты с производства.

Samsung создаст дисплей-гибрид под названием QD Display и прекратит производство ЖК-панелей к концу 2021 года. Продажи новинок стартуют в 2022-ом, пишет издание www.cnet.com.

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Samsung Display инвестирует 13,1 трлн вон ($11 млрд) к 2025 году в строительство "Q1 Line", первой в мире линии массового производства дисплеев QD. Планируется, что новая линия будет запущена в производство в 2021 году и будет производить ТВ-панели с диагональю 65 дюймов и больше. Издание DigiTime сообщило, что южнокорейский техно-гигант намерен производить 30 тыс. панелей нового типа ежемесячно. Мощностей завода L8-1 хватит на производство миллиона телевизоров QD-OLED с диагональю 55 и 65 дюймов.

"Хотя компания называет новое устройство "QD-дисплеем", на самом деле оно не является электролюминесцентным. Это будет гибрид технологий QD (квантовых точек) и OLED", — пишет СМИ.

Как будут работать QD-OLED телевизоры

За внедрение QD будет отвечать компания-партнер Nanosys. Ее генеральный директор Джейсон Хартлов рассказал, что данная технология способна преобразовать свет в квантовые точки, благодаря чему OLED-панели получат "совершенно новый способ передачи цвета.

"Результатом такой гибридизации станет чистый цвет, поскольку свет не будет "теряться" в цветном фильтре", — отметил он.

"Сочетание квантовых точек и OLED раскрывает сильные стороны обеих технологий", — говорится в статье.

Любой дисплей отображает красный, зеленый и синий свет. Светодиодные ЖК-дисплеи с квантовыми точками, такие как современные телевизоры Samsung QLED, используют синие светодиоды и слой квантовых точек для частичного преобразования синего цвета в красный и зеленый. Современные OLED-панели преобразуют желтый и синий в белый. В обоих случаях цветные фильтры, пропуская свет, отображают цвет, необходимый для одного конкретного субпикселя.

Идея QD-OLED состоит в том, чтобы совместить эти методы, используя OLED для создания синего света, а затем слой квантовых точек — для преобразования части синего в красный и зеленый.

"Теоретически у этого метода есть много преимуществ", — сообщает медиа. "При использовании только одного цвета, который можно преобразовать в другие необходимые, производство OLED значительно удешевится. LG, например, использует только синий и желтый для всего дисплея. Цветные фильтры, блокирующие свет, создают зеленый и красный цвета".

Квантовые точки отличает 100% эффективность, поэтому они значительно лучше фильтров, а это значит, что теоретически гибридные телевизоры будут намного ярче. Кроме того, они делают возможным еще более широкий цветовой охват.

"Поскольку каждый пиксель может быть отключен, эти гибридные телевизоры также будут иметь невероятную контрастность, которой славятся OLED", — говорится в статье.

Как известно синие OLED-материалы "стареют" быстрее, чем красные и зеленые. Наличие одного цвета для всей панели означает, что телевизор хоть и будет "выцветать", но равномерно.

Ранее мы сообщали о том, что продажи телевизоров заметно снизились в 2021 году по сравнению с прошлым годом.