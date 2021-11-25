Слишком дорого и хлопотно: продажи ТВ-панелей падают, несмотря на пиковый сезон

Аналитики TrendForce отметили, что интерес к телевизорам упал не только из-за роста цен, но и потому что покупателям ограничили доступ к магазинам по причине пандемии.

Объем поставок телевизоров во втором полугодии 2021 года снизится на 12,4%. Такой прогноз опубликовала исследовательская компания TrendForce.

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Как показывают данные отдела, изучающего статистику продаж дисплеев, за третий квартал поставщики отгрузили 52,51 млн телевизоров, что на 8,3% больше по сравнению с прошлым кварталом, но на 14,7% меньше, чем за тот же период прошлого года.

"Продажи панелей во многих странах снизились на фоне ограничений, связанных с вакцинацией, и роста розничных цен. Поэтому показатели в годовом исчислении должны снизиться несмотря на то, что приближается традиционный сезон пикового спроса на технику", — отмечают аналитики.

Аналитики обратили внимание, что цены на телевизионные панели начали резко снижаться в августе, что помогло китайским брендам увеличить продажи во время торгового фестиваля "День холостяков" (11 ноября) и приблизиться к выполнению годовых планов. В четвертом квартале популярные бренды не смогут получить выгоду от падения цен из-за расходов на производство, транспортировку и другие ресурсы. Большую роль сыграла перегруженность портов, из-за которой увеличились сроки доставки товара ритейлерам.

[ + – ] ТВ-панели в магазине Фото: Скриншот

"Цены на сырье и транспортные/логистические услуги оставались стабильно высокими, поэтому стоимость производства телевизоров тоже выросла. Ритейлеры подняли цены, и все это в совокупности снизило спрос на ТВ-панели", — сообщили в компании.

Согласно прогнозу TrendForce, за последние 3 месяца 2021 года поставки телевизоров составят 59,13 млн единиц, что на 12,6% больше по сравнению с предыдущим кварталом, но на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, поставки телевизоров во втором полугодии могут стать одними из самых низких за всю историю. За весь год прогнозируют поставку 210 млн единиц, что на 3,2% меньше, чем в 2020-м.

Бренды стали больше производить OLED-телевизоров и сделали акцент именно на их продажу. Как считают эксперты, поставки органических панелей за 2021 год достигнут 6,8 млн единиц, а это на 72,8% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост популярности OLED-панелей эксперты объясняют так: производители типа LGD нарастили производственные мощности производственной линии в Гуанчжоу, а также сократили разницу между ценами на ЖК- и OLED-панели.

Аналитики прогнозируют, что LG займет лидирующую позицию среди брендов с долей рынка более 60% и ростом поставок OLED-телевизоров на 91% в годовом измерении, на втором месте окажется Sony (20% рынка и рост на 53%), третью позицию займет Panasonic с долей 7%.

"Xiaomi и Sharp являются двумя "темными лошадками" в отношении поставок OLED-телевизоров в этом году со взрывным ростом в годовом исчислении на 900% и 140% соответственно", — подчеркнули специалисты.

Они предполагают, что отгрузка телевизоров в 2022 году достигнет 217 млн единиц, что на 3,3% больше, чем в текущем году. Бренды могут агрессивно наращивать продажи благодаря бесперебойным поставкам панелей и стабилизации цен. Доля рынка панелей большого размера, включая модели с диагональю 65 дюймов и больше, впервые превысит 20% от общего количества, а доля среднего размера (модели от 40 до 59 дюймов) останется на уровне 55%.

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