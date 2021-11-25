Занадто дорого та клопітно: продаж ТБ-панелей падає, незважаючи на піковий сезон

Аналітики TrendForce відзначили, що інтерес до телевізорів упав не тільки через зростання цін, а й тому, що покупцям обмежили доступ до магазинів через пандемію.

Обсяг постачання телевізорів у другому півріччі 2021 року знизиться на 12,4%. Такий прогноз опублікувала дослідницька компанія TrendForce.

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Як показують дані відділу, що вивчає статистику продажів дисплеїв, за третій квартал постачальники відвантажили 52,51 млн. телевізорів, що на 8,3% більше у порівнянні з минулим кварталом, але на 14,7% менше, ніж за той же період минулого року.

"Продажі панелей у багатьох країнах знизилися на тлі обмежень, пов'язаних із вакцинацією, і зростання роздрібних цін. Тому показники в річному обчисленні повинні знизитися попри те, що наближається традиційний сезон пікового попиту на техніку", — зазначають аналітики.

Аналітики звернули увагу, що ціни на телевізійні панелі почали різко знижуватися в серпні, що допомогло китайським брендам збільшити продаж під час торгового фестивалю "День холостяків" (11 листопада) і наблизитися до виконання річних планів. У четвертому кварталі популярні бренди не зможуть отримати вигоду від падіння цін через витрати на виробництво, транспортування й інші ресурси. Велику роль відіграла перевантаженість портів, через яку збільшився термін доставки товару ритейлерам.

[ + – ] ТБ-панелі в магазині Фото: Скриншот

"Ціни на сировину та транспортні/логістичні послуги залишалися стабільно високими, тому вартість виробництва телевізорів теж зросла. Ритейлери підняли ціни, і все це разом знизило попит на ТВ-панелі", — повідомили в компанії.

Згідно з прогнозом TrendForce, за останні 3 місяці 2021 року постачання телевізорів становитимуть 59,13 млн одиниць, що на 12,6% більше в порівнянні з попереднім кварталом, але на 10,3% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Таким чином, постачання телевізорів у другому півріччі можуть стати одними з найнижчих за всю історію. За весь рік прогнозують постачання 210 млн одиниць, що на 3,2% менше, ніж 2020-го.

Бренди стали більше виробляти OLED-телевізорів і наголосили саме на їх продажу. Як вважають експерти, постачання органічних панелей за 2021 рік досягнуть 6,8 млн одиниць, а це на 72,8% більше в порівнянні з минулим роком.

Зростання популярності OLED-панелей експерти пояснюють так: виробники типу LGD наростили виробничі потужності виробничої лінії в Гуанчжоу, а також скоротили різницю між цінами на РК- та OLED-панелі.

Аналітики прогнозують, що LG займе лідируючу позицію серед брендів із часткою ринку більше 60% і зростанням поставок OLED-телевізорів на 91% у річному вимірі, на другому місці опиниться Sony (20% ринку та зростання на 53%), третю позицію займе Panasonic із часткою 7%.

"Xiaomi та Sharp є двома "темними конячками" щодо поставок OLED-телевізорів цього року з вибуховим зростанням у річному обчисленні на 900% і 140% відповідно", — наголосили фахівці.

Вони припускають, що відвантаження телевізорів у 2022 році досягне 217 млн одиниць, що на 3,3% більше, ніж поточного року. Бренди можуть агресивно нарощувати продаж завдяки безперебійним постачанням панелей і стабілізації цін. Частка ринку панелей великого розміру, включаючи моделі з діагоналлю 65 дюймів і більше, вперше перевищить 20% загальної кількості, а частка середнього розміру (моделі від 40 до 59 дюймів) залишиться на рівні 55%.

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