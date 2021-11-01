Дешево та не сердито. Топ-5 найкращих бюджетних Smart-телевізорів на українському ринку

Фокус склав рейтинг недорогих ТВ-панелей, які приваблюють не лише ціною, а й діагоналлю екрану, якістю звуку, яскравістю картинки та красою дизайну.

Ринок телевізорів дуже великий і пропонує українцям різні моделі, що відрізняються ціною та якістю. Фокус публікує топ-5 бюджетних Smart TV, які варто придбати у 2021 році.

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Hisense 55A7400F — найприємніша картинка з бюджетних Smart TV

Бюджетний смарт-ТВ ще означає поганий, тобто неякісний. Наприклад, ця модель відрізняється від конкурентів красивим зображенням із природними кольорами, які забезпечує просунута система обробки та підтримка HDR. А завдяки підвищенню різкості та обробці текстур у форматі 4K об'єкти виглядають більш об'ємними. Кути огляду 178/178 градусів дозволяють розмістити пристрій у зручному місці, не переймаючись викривленням зображення, зберігаючи при цьому якісне зображення з різних точок кімнати. Світлодіодне підсвічування по всій панелі дарує відмінну контрастність та глибину чорного. ТБ можна розмістити на ніжках або стіні завдяки настінному кріпленню VESA 200x200. Вартість таких бюджетних телевізорів смарт-ТВ в Україні розпочинається від 13,5 тис. грн.

тип екрану: LCD (LED);

діагональ: 55 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160;

частота поновлення: 60 Гц;

тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-C;

ОС: Android TV;

роз'єми: USB 2.0 x2, HDMI 2.0 x2;

звук: 2 динаміки по 12 Вт, Dolby Digital.

Samsung UE65TU7102 — найдешевший "велетень" серед недорогих смарт-ТВ

Чим більша діагональ, тим дорожче — логіка проста, і виробники "бюджетників" її теж дотримуються. Samsung дещо вибивається із загального ряду, адже пропонує 65-дюймову панель за 17-18 тис. грн. Фірмова операційна система Tizen пропонує вбудований медіаплеєр, а також технології 4К Upscaling (пропускає Full HD сигнали через HDMI) і Time Shift (перемотує чи ставить на паузу телепрограми). ТБ заслуговує своє місце в рейтингу найкращих бюджетних смарт-ТВ.

тип екрану: LCD (LED);

діагональ: 65 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160;

частота поновлення: 60 Гц;

тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-C;

ОС: Tizen;

роз'єми: USB 2.0х1, HDMI 2.0x2;

звук: 2 динаміки по 10 Вт, Dolby Digital.

TCL 55P815 — найкращий дизайн серед топ бюджетних телевізорів смарт-ТВ

Великий та недорогий телевізор із програмним забезпеченням Google Android TV, яке дозволяє керувати системою за допомогою голосу. Пристрій виділяється безрамковим дизайном із центральною підставкою, сумісністю кріплення за стандартом VESA 200x200 мм. Широкий LCD-екран із LED-підсвічуванням, підтримкою HDR10 та високою частотою вертикальної синхронізації забезпечує приємну картинку як під час перегляду фільмів, так і для відеоігор. Цей телевізор смарт-ТВ недорого продається в Україні приблизно 14-15 тис. грн.

тип екрану: LCD з LED-підсвічуванням;

діагональ: 55 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160;

частота поновлення: 60 Гц;

тюнер: PAL, SECAM, NTSC, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C;

ОС: Android;

роз'єм: HDMI 2.0 x3, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1;

звук: 2 динаміки по 10 ВТ, технологія Dolby Atmos.

Samsung QE50Q67T — найкращий екран серед топ недорогих смарт-ТВ

Рейтинг недорогих смарт-ТВ продовжує одна з найдешевших моделей із QLED-екраном на українському ринку. Квантові помітно краще передають контрастні кольори та забезпечують більшу яскравість, ніж світлодіодне підсвічування. Крім того, телевізор отримав середню діагональ і кут огляду 178 градусів, завдяки цьому перегляду відео не заважають навіть прямі сонячні промені. А насамкінець, Samsung QE50Q67T отримав технологію Mega Contrast для більш яскравих кольорів і підтримку HDR. Ціни на модель стартують від 14,6 тис. грн.

тип екрану: QLED;

діагональ: 50 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160;

частота оновлення:

тюнер: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, PAL, SECAM, NTSC;

ОС: Tizen;

роз'єми: USB 2.0х1, HDMI 2.0x3;

звук: 2 динаміки по 10 Вт, Dolby Digital Plus.

Sharp 4T-C55BL5EF2AB — найкращий звук у рейтингу недорогих телевізорів

Досить стара модель (2019 рік випуску) коштує майже 16 тис. грн., проте теж входить до рейтингу бюджетних смарт-ТВ. За ці гроші вона обіцяє якісний звук, недоступний багатьом іншим моделям. Перш за все, польський виробник Sharp оснащує всі моделі спеціально розробленою звуковою системою Harman/Kardon, що створює "ефект кінотеатру". Саме ця модель має також сабвуфер на 15 Вт, а також підтримує технології Dolby Digital Plus і Digital Theater Systems (DTS) — це формат, для якого сигнал кодують з більш високим бітрейтом і меншим стиском. Так, телевізор розрахований на домашню аудіосистему з п'ятьма колонками і сабвуфером, і є одним із кращих бюджетних ТБ з функціями Smart TV.

тип екрану: LCD (LED);

діагональ: 55 дюймів;

роздільна здатність: 3840x2160;

частота поновлення: 60 Гц;

тюнер: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, PAL, SECAM;

ОС: Android 9.0;

роз'єми: USB 2.0х3, HDMI 2.0х4;

звук: Harman/Kardon, два динаміки по 10 ВТ, сабвуфер на 15 Вт, Dolby Digital Plus, DTS.

[ + – ] Телевізор Sharp C55BL5EF2AB

Раніше Фокус склав топ найкращих моделей телевізорів 2021 року. До нього увійшли сім найкращих смарт-ТВ, деякі з них можна купити лише за 6 тис. грн.