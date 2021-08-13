Рейтинг Smart TV: топ-7 найкращих моделей телевізорів 2021 року

Сьогодні на українському ринку представлений широкий вибір "розумних" телевізорів: хороший апарат можна купити навіть за 6 тис. грн. Фокус розібрався, які смарт-ТВ панелі користуються популярністю серед покупців.

Інтернет наполегливо витісняє телебачення з повсякденного життя, проте це не привід відмовлятися від популярного гаджета, без якого немислима жодна вітальня, — ТВ-панелі. Фокус представляє рейтинг топ-7 смарт-телевізорів, популярних у 2021 році. До нашого списку ми додали пристрої від таких брендів, як Haier, Samsung, LG, Xiaomi та Sony.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Телевізор Haier HD Smart TV BX: дешевий і симпатичний

Бюджетний, але якісний смарт телевізор на 32 дюйми від Haier, який компанія зараз пропонує на своєму сайті за 6 299 грн. У той же час ресурс Hotline показує, що цей телевізор купити недорого можна і в інших інтернет-магазинах. Haier HD Smart TV BX має приємний безрамковий дизайн і передає якісний об'ємний звук — можна обійтися без підключення додаткових колонок. Вигідна ціна робить його придатним для кухні завдяки невеликим розмірам. Деякі користувачі скаржаться на зависання картинки, але за таку ціну очікувати суперякості не доводиться.

[ + – ] Смарт-панель Haier HD Smart TV BX Фото: Haier

Характеристики смарт-телевізора Haier HD Smart TV BX:

Екран: діагональ 32 дюйми, ширина 80,1 см;

Дозвіл: HD 1366х768 (16:9);

Частота розгортки: 60 Гц;

Операційна система: Android 9.0;

Сервіси: YouTube, Google Play Store, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Games;

Колонки: стерео.

Бюджетний монстр Samsung UE43TU7100UXUA

Недорогий смарт-ТВ від визнаного світового лідера, який в Україні продається за ціною майже 12 тис. грн. Серед інших моделей того ж цінового сегменту Samsung UE43TU7100UXUA виділяється хорошою якістю картинки, швидким Wi-Fi та непоганим звуком. Непомітний дизайн виглядає сучасно і не псує інтер'єр, cмарт-телевізор від "Самсунг" добре підходить як для перегляду фільмів, так і для відеоігор завдяки короткому часу відгуку і низькою затримкою сигналу.

[ + – ] Телевізор Samsung UE43TU7100UXUA

Характеристики телевізора Samsung UE43TU7100UXUA:

Екран: діагональ 43 дюйми, ширина 108 см;

Дозвіл: Ultra HD 3840×2160 пікселів (16:9);

Частота розгортки: 60 Гц;

Операційна система: Tizen, заснована на ядрі Linux;

Сервіси: YouTube, Smart Hub, AirPlay 2, SmartThings App Support;

Колонки: до 7,1 каналів.

Смарт-телевізор LG 43UN71006LB: топ за свої гроші

Якісний апарат від ще одного гіганта індустрії, який за підсумками першої половини 2021 року посів друге місце за постачаннями Smart TV — LG. Модель 43UN71006LB — це ще один смарт-телевізор на 43 дюйми, який заслуговує місця в топі. Вона була випущена в 2020 році, і зараз її ціна стартує від 12 тис. грн. Приємним бонусом для власників стане голосове управління і потрійний тюнер. Підсвічування Direct LED зробила телевізор досить товстим, однак поліпшила якість зображення. Істотний недолік: він ледве чутний.

[ + – ] Огляд моделі LG 43UN71006LB

Характеристики LG 43UN71006LB

Екран: діагональ 43 дюйми, ширина 97,5 см;

Дозвіл: Ultra HD 3840x2160 пікселів (16:9);

Частота розгортки: 50 Гц;

Операційна система: Smart TV (webOS 5.0);

Сервіси: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Google Assistant, Amazon Alexa.

Динаміки: 2.

Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S замість кінотеатру

Недорогий смарт-телевізор Xiaomi з великим екраном, ціни на який коливаються від 19 до 23 тис. грн. З особливостей варто виділити наявність голосового введення Google Assistant, функцію "картинка в картинці", 4К Upscaling і Time Shift. Недоліками цієї моделі є мерехтіння екрану за низької яскравості, відблиски, незручне розташування роз'ємів, слабенький процесор.

[ + – ] Огляд Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S

Характеристики Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S

Екран: діагональ 65 дюймів, ширина 145 см;

Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);

Частота розгортки: 60 Гц;

Операційна система: Google Android TV;

Сервіси: PatchWall, Netflix, YouTube, Google Play;

Динаміки: стерео.

Телевізор Samsung QE50Q60TAUXUA: QLED-екран без переплати

Дорожча та свіжа модель смарт-ТВ Samsung. В Україні вона продається за ціною приблизно 21 тис. грн, але низка магазинів продає її за зниженою ціною — за 17,8 тис. грн. Екран QLED демонструє прекрасну якість зображення завдяки технології подвійного підсвічування і технології Quantum HDR, яка покращує чіткість і деталізацію. Функція Multi View ділить екран ТВ на дві частини: показує телевізійний контент і зображення зі смартфона.

[ + – ] Огляд Samsung QE50Q60TAUXUA

Характеристики Samsung QE50Q60TAUXUA:

Екран: діагональ 50 дюймів, ширина 127 см;

Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 точок (16:9);

Частота розгортки: 60 Гц;

Операційна система: Tizen;

Сервіси: YouTube, SmartThings;

Динаміки: 2CH.

Телевізор Sony KD-75XF9005: кращий вибір 2021 року

Цей пристрій вважається одним із кращих смарт-телевізорів 2021 року, але й ціна відповідна — майже 75 тис. грн. Цього разу Sony вирішила залучити споживачів великою кількістю корисних функцій, продуктивною матрицею Motionflow XR 1000 Гц, і величезним екраном із двома підсвічуваннями. Він має гарний час відгуку і відмінно підійде як домашній кінотеатр. Користувачі зазначають недостатньо високий кут огляду і "зайве" підсвічування в режимі HDR.

[ + – ] "Розумний" телевізор Sony KD-75XF9005 Фото: Sony

Характеристики Sony KD-75XF9005:

Екран: діагональ 75 дюймів, ширина 167 см;

Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 точок (16:9);

Частота розгортки: 50 Гц;

Операційна система: Smart TV на базі Android;

Сервіси: YouTube, Google Play, Chromecast;

Динаміки: 2 по 10 Вт.

Флагманський телевізор LG OLED65WX9LA: дорогий і якісний

Компанія обіцяє самопідсвічуваний OLED-екран, який забезпечує реалістичну якість зображення, глибину чорного та насиченість інших кольорів. Алгоритм машинного навчання автоматично коректують звук і картинку, створюючи ефект присутності. Технологія LG ThinQ AI дозволяє пов'язувати пристрої "розумного" будинку і керувати ними за допомогою голосу. У цей флагманський телевізор 2020 року LG вклала все найкраще, що в неї було, проте на такі смарт-ТВ ціни починаються від 84 тис. грн. Може виникнути проблема, коли ви вирішите налаштувати смарт-телевізор, проте LG зазвичай надсилає своїх фахівців.

[ + – ] Смарт-панель LG OLED65WX9LA

Характеристики LG OLED65WX9LA: