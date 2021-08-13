Рейтинг Smart TV: топ-7 найкращих моделей телевізорів 2021 року
Сьогодні на українському ринку представлений широкий вибір "розумних" телевізорів: хороший апарат можна купити навіть за 6 тис. грн. Фокус розібрався, які смарт-ТВ панелі користуються популярністю серед покупців.
Інтернет наполегливо витісняє телебачення з повсякденного життя, проте це не привід відмовлятися від популярного гаджета, без якого немислима жодна вітальня, — ТВ-панелі. Фокус представляє рейтинг топ-7 смарт-телевізорів, популярних у 2021 році. До нашого списку ми додали пристрої від таких брендів, як Haier, Samsung, LG, Xiaomi та Sony.
Телевізор Haier HD Smart TV BX: дешевий і симпатичний
Бюджетний, але якісний смарт телевізор на 32 дюйми від Haier, який компанія зараз пропонує на своєму сайті за 6 299 грн. У той же час ресурс Hotline показує, що цей телевізор купити недорого можна і в інших інтернет-магазинах. Haier HD Smart TV BX має приємний безрамковий дизайн і передає якісний об'ємний звук — можна обійтися без підключення додаткових колонок. Вигідна ціна робить його придатним для кухні завдяки невеликим розмірам. Деякі користувачі скаржаться на зависання картинки, але за таку ціну очікувати суперякості не доводиться.
Характеристики смарт-телевізора Haier HD Smart TV BX:
- Екран: діагональ 32 дюйми, ширина 80,1 см;
- Дозвіл: HD 1366х768 (16:9);
- Частота розгортки: 60 Гц;
- Операційна система: Android 9.0;
- Сервіси: YouTube, Google Play Store, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Games;
- Колонки: стерео.
Бюджетний монстр Samsung UE43TU7100UXUA
Недорогий смарт-ТВ від визнаного світового лідера, який в Україні продається за ціною майже 12 тис. грн. Серед інших моделей того ж цінового сегменту Samsung UE43TU7100UXUA виділяється хорошою якістю картинки, швидким Wi-Fi та непоганим звуком. Непомітний дизайн виглядає сучасно і не псує інтер'єр, cмарт-телевізор від "Самсунг" добре підходить як для перегляду фільмів, так і для відеоігор завдяки короткому часу відгуку і низькою затримкою сигналу.
Характеристики телевізора Samsung UE43TU7100UXUA:
- Екран: діагональ 43 дюйми, ширина 108 см;
- Дозвіл: Ultra HD 3840×2160 пікселів (16:9);
- Частота розгортки: 60 Гц;
- Операційна система: Tizen, заснована на ядрі Linux;
- Сервіси: YouTube, Smart Hub, AirPlay 2, SmartThings App Support;
- Колонки: до 7,1 каналів.
Смарт-телевізор LG 43UN71006LB: топ за свої гроші
Якісний апарат від ще одного гіганта індустрії, який за підсумками першої половини 2021 року посів друге місце за постачаннями Smart TV — LG. Модель 43UN71006LB — це ще один смарт-телевізор на 43 дюйми, який заслуговує місця в топі. Вона була випущена в 2020 році, і зараз її ціна стартує від 12 тис. грн. Приємним бонусом для власників стане голосове управління і потрійний тюнер. Підсвічування Direct LED зробила телевізор досить товстим, однак поліпшила якість зображення. Істотний недолік: він ледве чутний.
Характеристики LG 43UN71006LB
- Екран: діагональ 43 дюйми, ширина 97,5 см;
- Дозвіл: Ultra HD 3840x2160 пікселів (16:9);
- Частота розгортки: 50 Гц;
- Операційна система: Smart TV (webOS 5.0);
- Сервіси: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Google Assistant, Amazon Alexa.
- Динаміки: 2.
Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S замість кінотеатру
Недорогий смарт-телевізор Xiaomi з великим екраном, ціни на який коливаються від 19 до 23 тис. грн. З особливостей варто виділити наявність голосового введення Google Assistant, функцію "картинка в картинці", 4К Upscaling і Time Shift. Недоліками цієї моделі є мерехтіння екрану за низької яскравості, відблиски, незручне розташування роз'ємів, слабенький процесор.
Характеристики Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S
- Екран: діагональ 65 дюймів, ширина 145 см;
- Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);
- Частота розгортки: 60 Гц;
- Операційна система: Google Android TV;
- Сервіси: PatchWall, Netflix, YouTube, Google Play;
- Динаміки: стерео.
Телевізор Samsung QE50Q60TAUXUA: QLED-екран без переплати
Дорожча та свіжа модель смарт-ТВ Samsung. В Україні вона продається за ціною приблизно 21 тис. грн, але низка магазинів продає її за зниженою ціною — за 17,8 тис. грн. Екран QLED демонструє прекрасну якість зображення завдяки технології подвійного підсвічування і технології Quantum HDR, яка покращує чіткість і деталізацію. Функція Multi View ділить екран ТВ на дві частини: показує телевізійний контент і зображення зі смартфона.
Характеристики Samsung QE50Q60TAUXUA:
- Екран: діагональ 50 дюймів, ширина 127 см;
- Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 точок (16:9);
- Частота розгортки: 60 Гц;
- Операційна система: Tizen;
- Сервіси: YouTube, SmartThings;
- Динаміки: 2CH.
Телевізор Sony KD-75XF9005: кращий вибір 2021 року
Цей пристрій вважається одним із кращих смарт-телевізорів 2021 року, але й ціна відповідна — майже 75 тис. грн. Цього разу Sony вирішила залучити споживачів великою кількістю корисних функцій, продуктивною матрицею Motionflow XR 1000 Гц, і величезним екраном із двома підсвічуваннями. Він має гарний час відгуку і відмінно підійде як домашній кінотеатр. Користувачі зазначають недостатньо високий кут огляду і "зайве" підсвічування в режимі HDR.
Характеристики Sony KD-75XF9005:
- Екран: діагональ 75 дюймів, ширина 167 см;
- Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 точок (16:9);
- Частота розгортки: 50 Гц;
- Операційна система: Smart TV на базі Android;
- Сервіси: YouTube, Google Play, Chromecast;
- Динаміки: 2 по 10 Вт.
Флагманський телевізор LG OLED65WX9LA: дорогий і якісний
Компанія обіцяє самопідсвічуваний OLED-екран, який забезпечує реалістичну якість зображення, глибину чорного та насиченість інших кольорів. Алгоритм машинного навчання автоматично коректують звук і картинку, створюючи ефект присутності. Технологія LG ThinQ AI дозволяє пов'язувати пристрої "розумного" будинку і керувати ними за допомогою голосу. У цей флагманський телевізор 2020 року LG вклала все найкраще, що в неї було, проте на такі смарт-ТВ ціни починаються від 84 тис. грн. Може виникнути проблема, коли ви вирішите налаштувати смарт-телевізор, проте LG зазвичай надсилає своїх фахівців.
Характеристики LG OLED65WX9LA:
- Екран: діагональ 65 дюймів, ширина 144 см;
- Дозвіл: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);
- Частота розгортки: 50 Гц;
- Операційна система: webOS 5.0;
- Сервіси: YouTube, Магазин контенту і додатків LG. Браузер. LG канали Плюс, Mobile TV, Music Discovery, HbbTV;
- Динаміки: 4 по 10 Вт + 2 сабвуфери по 10 Вт.