Рейтинг Smart TV: топ-7 лучших моделей телевизоров 2021 года
Сегодня на украинском рынке представлен широкий выбор "умных" телевизоров: хороший аппарат можно купить даже за 6 тыс. грн. Фокус разобрался, какие смарт-ТВ панели пользуются популярностью среди покупателей.
Интернет упорно вытесняет телевидение из повседневной жизни, однако это не повод отказываться от популярного гаджета, без которого невообразима ни одна гостиная, — ТВ-панели. Фокус представляет рейтинг топ-7 смарт-телевизоров, популярных в 2021 году. В наш список мы включили устройства от таких брендов, как Haier, Samsung, LG, Xiaomi и Sony.
Телевизор Haier HD Smart TV BX: дешевый и симпатичный
Бюджетный, но качественный смарт телевизор на 32 дюйма от Haier, который компания сейчас предлагает на своем сайте за 6 299 грн. В то же время ресурс Hotline показывает, что этот телевизор купить недорого можно и в других интернет-магазинах. Haier HD Smart TV BX обладает приятным безрамочным дизайном и передает качественный объемный звук — можно обойтись без подключения дополнительных колонок. Выгодная цена делает его подходящим для кухни благодаря небольшим размерам. Некоторые пользователи жалуются на зависание картинки, но за такую цену ожидать суперкачества не приходится.
Характеристики смарт-телевизора Haier HD Smart TV BX:
- Экран: диагональ 32 дюйма, ширина 80,1 см;
- Разрешение: HD 1366х768 (16:9);
- Частота развертки: 60 Гц;
- Операционная система: Android 9.0;
- Сервисы: YouTube, Google Play Store, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Games;
- Колонки: стерео.
Бюджетный монстр Samsung UE43TU7100UXUA
Недорогой смарт-ТВ от признанного мирового лидера, который в Украине продается по цене около 12 тыс. грн. Среди других моделей того же ценового сегмента Samsung UE43TU7100UXUA выделяется хорошим качеством картинки, быстрым Wi-Fi и неплохим звуком. Неброский дизайн выглядит современно и не портит интерьер, cмарт-телевизор от "Самсунг" хорошо подходит как для просмотра фильмов, так для видеоигр благодаря короткому времени отклика и низкой задержке сигнала.
Характеристики телевизора Samsung UE43TU7100UXUA:
- Экран: диагональ 43 дюйма, ширина 108 см;
- Разрешение: Ultra HD 3840×2160 пикселей (16:9);
- Частота развертки: 60 Гц;
- Операционная система: Tizen, основанная на ядре Linux;
- Сервисы: YouTube, Smart Hub, AirPlay 2, SmartThings App Support;
- Колонки: до 7,1 каналов.
Смарт-телевизор LG 43UN71006LB: топ за свои деньги
Качественный аппарат от еще одного гиганта индустрии, который по итогам первой половины 2021 года занял второе место по поставкам Smart TV — LG. Модель 43UN71006LB — это еще один смарт-телевизор на 43 дюйма, который заслуживает места в топе. Она была выпущена в 2020 году, и сейчас ее цена стартует от 12 тыс. грн. Приятным бонусом для владельцев станет голосовое управление и тройной тюнер. Подсветка Direct LED сделала телевизор достаточно толстым, однако улучшила качество изображения. Существенный недостаток: слабый звук.
Характеристики LG 43UN71006LB
- Экран: диагональ 43 дюйма, ширина 97,5 см;
- Разрешение: Ultra HD 3840x2160 пикселей (16:9);
- Частота развертки: 50 Гц;
- Операционная система: Smart TV (webOS 5.0);
- Сервисы: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney +, Google Assistant, Amazon Alexa.
- Динамики: 2.
Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S вместо кинотеатра
Недорогой смарт-телевизор Xiaomi с большим экраном, цены на который колеблются от 19 до 23 тыс. грн. Из особенностей стоит выделить наличие голосового ввода Google Assistant, функций "картинка в картинке", 4К Upscaling и Time Shift. Недостатками данной модели является мерцание экрана при низкой яркости, блики, неудобное расположение разъемов, слабоватый процессор.
Характеристики Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S
- Экран: диагональ 65 дюймов, ширина 145 см;
- Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);
- Частота развертки: 60 Гц;
- Операционная система: Google Android TV;
- Сервисы: PatchWall, Netflix, YouTube, Google Play;
- Динамики: стерео.
Телевизор Samsung QE50Q60TAUXUA: QLED-экран без переплаты
Более дорогая и свежая модель смарт-ТВ Samsung. В Украине она продается по цене около 21 тыс. грн, но ряд магазинов продает ее по уценке — за 17,8 тыс. грн. Экран QLED демонстрирует прекрасное качество изображения благодаря технологии двойной подсветки и технологии Quantum HDR, которая улучшает четкость и детализацию. Функция Multi View делит экран ТВ на две части: показывает телевизионный контент и изображения со смартфона.
Характеристики Samsung QE50Q60TAUXUA:
- Экран: диагональ 50 дюймов, ширина 127 см;
- Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 точек (16:9);
- Частота развертки: 60 Гц;
- Операционная система: Tizen;
- Сервисы: YouTube, SmartThings;
- Динамики: 2CH.
Телевизор Sony KD-75XF9005: лучший выбор 2021 года
Данное устройство считается одним из лучших смарт-телевизоров 2021 года, но и цена соответствующая – около 75 тыс. грн. На этот раз Sony решила привлечь потребителей обилием полезных функций, производительной матрицей Motionflow XR 1000 Гц, и огромным экраном с двумя подсветками. Он имеет хорошее время отклика и отлично подойдет в качестве домашнего кинотеатра. Пользователи отмечают недостаточно высокий угол обзора и "лишнюю" подсветку в режиме HDR.
Характеристики Sony KD-75XF9005:
- Экран: диагональ 75 дюймов, ширина 167 см;
- Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 точек (16:9);
- Частота развертки: 50 Гц;
- Операционная система: Smart TV на базе Android;
- Сервисы: YouTube, Google Play, Chromecast;
- Динамики: 2 по 10 Вт.
Флагманский телевизор LG OLED65WX9LA: дорогой и качественный
Компания обещает самоподсвечивающийся OLED-экран, который обеспечивает реалистичное качество изображения, глубину черного и насыщенность других цветов. Алгоритм машинного обучения автоматически корректируют звук и картинку, создавая эффект присутствия. Технология LG ThinQ AI позволяет связывать устройства "умного" дома и управлять ими при помощи голоса. В этот флагманский телевизор 2020 года LG вложила все самое лучшее, что у нее было, однако на такие смарт-ТВ цены начинаются от 84 тыс. грн. Может возникнуть проблема, когда вы решите настроить смарт-телевизор, однако LG обычно присылает своих специалистов.
Характеристики LG OLED65WX9LA:
- Экран: диагональ 65 дюймов, ширина 144 см;
- Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);
- Частота развертки: 50 Гц;
- Операционная система: webOS 5.0;
- Сервисы: YouTube, Магазин контента и приложений LG. Браузер. LG каналы Плюс, Mobile TV, Music Discovery, HbbTV;.
- Динамики: 4 по 10 Вт + 2 сабвуфера по 10 Вт.