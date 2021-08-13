Рейтинг Smart TV: топ-7 лучших моделей телевизоров 2021 года

Сегодня на украинском рынке представлен широкий выбор "умных" телевизоров: хороший аппарат можно купить даже за 6 тыс. грн. Фокус разобрался, какие смарт-ТВ панели пользуются популярностью среди покупателей.

Интернет упорно вытесняет телевидение из повседневной жизни, однако это не повод отказываться от популярного гаджета, без которого невообразима ни одна гостиная, — ТВ-панели. Фокус представляет рейтинг топ-7 смарт-телевизоров, популярных в 2021 году. В наш список мы включили устройства от таких брендов, как Haier, Samsung, LG, Xiaomi и Sony.

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Телевизор Haier HD Smart TV BX: дешевый и симпатичный

Бюджетный, но качественный смарт телевизор на 32 дюйма от Haier, который компания сейчас предлагает на своем сайте за 6 299 грн. В то же время ресурс Hotline показывает, что этот телевизор купить недорого можно и в других интернет-магазинах. Haier HD Smart TV BX обладает приятным безрамочным дизайном и передает качественный объемный звук — можно обойтись без подключения дополнительных колонок. Выгодная цена делает его подходящим для кухни благодаря небольшим размерам. Некоторые пользователи жалуются на зависание картинки, но за такую цену ожидать суперкачества не приходится.

[ + – ] Смарт-панель Haier HD Smart TV BX Фото: Haier

Характеристики смарт-телевизора Haier HD Smart TV BX:

Экран: диагональ 32 дюйма, ширина 80,1 см;

Разрешение: HD 1366х768 (16:9);

Частота развертки: 60 Гц;

Операционная система: Android 9.0;

Сервисы: YouTube, Google Play Store, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Games;

Колонки: стерео.

Бюджетный монстр Samsung UE43TU7100UXUA

Недорогой смарт-ТВ от признанного мирового лидера, который в Украине продается по цене около 12 тыс. грн. Среди других моделей того же ценового сегмента Samsung UE43TU7100UXUA выделяется хорошим качеством картинки, быстрым Wi-Fi и неплохим звуком. Неброский дизайн выглядит современно и не портит интерьер, cмарт-телевизор от "Самсунг" хорошо подходит как для просмотра фильмов, так для видеоигр благодаря короткому времени отклика и низкой задержке сигнала.

[ + – ] Телевизор Samsung UE43TU7100UXUA

Характеристики телевизора Samsung UE43TU7100UXUA:

Экран: диагональ 43 дюйма, ширина 108 см;

Разрешение: Ultra HD 3840×2160 пикселей (16:9);

Частота развертки: 60 Гц;

Операционная система: Tizen, основанная на ядре Linux;

Сервисы: YouTube, Smart Hub, AirPlay 2, SmartThings App Support;

Колонки: до 7,1 каналов.

Смарт-телевизор LG 43UN71006LB: топ за свои деньги

Качественный аппарат от еще одного гиганта индустрии, который по итогам первой половины 2021 года занял второе место по поставкам Smart TV — LG. Модель 43UN71006LB — это еще один смарт-телевизор на 43 дюйма, который заслуживает места в топе. Она была выпущена в 2020 году, и сейчас ее цена стартует от 12 тыс. грн. Приятным бонусом для владельцев станет голосовое управление и тройной тюнер. Подсветка Direct LED сделала телевизор достаточно толстым, однако улучшила качество изображения. Существенный недостаток: слабый звук.

[ + – ] Обзор модели LG 43UN71006LB

Характеристики LG 43UN71006LB

Экран: диагональ 43 дюйма, ширина 97,5 см;

Разрешение: Ultra HD 3840x2160 пикселей (16:9);

Частота развертки: 50 Гц;

Операционная система: Smart TV (webOS 5.0);

Сервисы: YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, Disney +, Google Assistant, Amazon Alexa.

Динамики: 2.

Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S вместо кинотеатра

Недорогой смарт-телевизор Xiaomi с большим экраном, цены на который колеблются от 19 до 23 тыс. грн. Из особенностей стоит выделить наличие голосового ввода Google Assistant, функций "картинка в картинке", 4К Upscaling и Time Shift. Недостатками данной модели является мерцание экрана при низкой яркости, блики, неудобное расположение разъемов, слабоватый процессор.

[ + – ] Обзор Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S

Характеристики Xiaomi Mi TV 4S 65 T2S

Экран: диагональ 65 дюймов, ширина 145 см;

Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 (16:9);

Частота развертки: 60 Гц;

Операционная система: Google Android TV;

Сервисы: PatchWall, Netflix, YouTube, Google Play;

Динамики: стерео.

Телевизор Samsung QE50Q60TAUXUA: QLED-экран без переплаты

Более дорогая и свежая модель смарт-ТВ Samsung. В Украине она продается по цене около 21 тыс. грн, но ряд магазинов продает ее по уценке — за 17,8 тыс. грн. Экран QLED демонстрирует прекрасное качество изображения благодаря технологии двойной подсветки и технологии Quantum HDR, которая улучшает четкость и детализацию. Функция Multi View делит экран ТВ на две части: показывает телевизионный контент и изображения со смартфона.

[ + – ] Обзор Samsung QE50Q60TAUXUA

Характеристики Samsung QE50Q60TAUXUA:

Экран: диагональ 50 дюймов, ширина 127 см;

Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 точек (16:9);

Частота развертки: 60 Гц;

Операционная система: Tizen;

Сервисы: YouTube, SmartThings;

Динамики: 2CH.

Телевизор Sony KD-75XF9005: лучший выбор 2021 года

Данное устройство считается одним из лучших смарт-телевизоров 2021 года, но и цена соответствующая – около 75 тыс. грн. На этот раз Sony решила привлечь потребителей обилием полезных функций, производительной матрицей Motionflow XR 1000 Гц, и огромным экраном с двумя подсветками. Он имеет хорошее время отклика и отлично подойдет в качестве домашнего кинотеатра. Пользователи отмечают недостаточно высокий угол обзора и "лишнюю" подсветку в режиме HDR.

[ + – ] "Умный" телевизор Sony KD-75XF9005 Фото: Sony

Характеристики Sony KD-75XF9005:

Экран: диагональ 75 дюймов, ширина 167 см;

Разрешение: Ultra HD (4К) 3840х2160 точек (16:9);

Частота развертки: 50 Гц;

Операционная система: Smart TV на базе Android;

Сервисы: YouTube, Google Play, Chromecast;

Динамики: 2 по 10 Вт.

Флагманский телевизор LG OLED65WX9LA: дорогой и качественный

Компания обещает самоподсвечивающийся OLED-экран, который обеспечивает реалистичное качество изображения, глубину черного и насыщенность других цветов. Алгоритм машинного обучения автоматически корректируют звук и картинку, создавая эффект присутствия. Технология LG ThinQ AI позволяет связывать устройства "умного" дома и управлять ими при помощи голоса. В этот флагманский телевизор 2020 года LG вложила все самое лучшее, что у нее было, однако на такие смарт-ТВ цены начинаются от 84 тыс. грн. Может возникнуть проблема, когда вы решите настроить смарт-телевизор, однако LG обычно присылает своих специалистов.

[ + – ] Смарт-панель LG OLED65WX9LA

Характеристики LG OLED65WX9LA: