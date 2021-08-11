Smart TV в тренде: аналитики составили рейтинг самых популярных телевизоров 2021 года

Samsung удалось побить мировой рекорд: 20,8 млн поставок, 33% от мирового рынка и 15 лет лидерства в отрасли.

Samsung удержала лидерство на рынке "умных" телевизоров в первой половине 2021 года.

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Об этом пишет Gizmochina, ссылаясь на отчет сервиса Avi Cloud.

По подсчетам аналитиков, с начала 2021 года по всему миру производители отгрузили для продажи 98,3 млн "умных" телевизоров (smart TV), по сравнению с 2020-м рынок вырос на 6,8%. При этом доля Samsung составила 20,8 млн устройств — на 11,9% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Как отмечает Gizmochina, южнокорейская компания уже 15-й год подряд лидирует на глобальном рынке smart TV, начиная с 2006 года, когда выпустила жидкокристаллические экраны "Бордо" ("Bordeaux"). За 2020 год доля бренда на мировом рынке телевизоров составила 31,9%, по сравнению с 2019-м показатель вырос всего на 1%.

По данным Avi Cloud, в первом полугодии 2021-го второе место с большим отрывом заняла LG, поставившая 13,1 млн телевизоров. Китайская компания TCL оказалась на третьем месте с рекордными для нее 11,1 млн TV. Этот производитель также стал главным поставщиком смарт-телевизоров в Китае, увеличив объем отгрузки на 13,6% и обогнав предыдущего лидера — Xiaomi.

[ + – ] Рейтинг компаний по отгрузкам ТВ-панелей Фото: Gizmochina

Hisense заняла четвертое место, отгрузив примерно 8,4 млн единиц — на 5,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Xiaomi замкнула пятерку лидеров с результатом около 5,4 млн ТВ-панелей.

Вслед за ней в рейтинге расположились: Sony (4,1 млн), Vizio (3,3 млн), Philips + AOC (3,2 млн), Skyworth (3 млн) и Sharp (2,7 млн).

[ + – ] Телевизоры Samsung - самые популярные в мире Фото: Samsung

В отчете также отмечается, что все больше потребителей предпочитают OLED-дисплеи на основе органических светодиодов: за последние полгода производители отгрузили 2,7 млн таких устройств, что на 133,3% больше по сравнению с прошлым годом. Как пишет Gizmochina, все больше китайских компаний совершенствуют свои навыки производства OLED-экранов, что и увеличивает их популярность на рынке.

Ранее стало известно, что Xiaomi обогнала Samsung на рынке Android-смартфонов с 5G во втором квартале 2021 года. Samsung оказалась на четвертом месте рейтинга, уступив еще двум китайским производителям: Vivo и Oppo. Лидером по общим поставкам 5G устройств остается Huawei, который с начала 2019 года отгрузил 96,2 млн смартфонов.