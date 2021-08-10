Xiaomi опять обошла Samsung: аналитики назвали самые популярные 5G-смартфоны 2021 года

Кроме Xiaomi, еще два китайских бренда заняли лидирующие позиции в рейтинге, — это Vivo и Oppo.

Xiaomi возглавила список лидеров Android-смартфонов, поддерживающих технологию связи 5G. К таким выводам пришли аналитики из Strategy Analytics, исследовав данные за второй квартал 2021 года.

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Об этом аналитическая компания сообщает в официальном блоге.

Согласно последнему исследованию Strategy Analytics, китайская марка Xiaomi стала ведущим поставщиком смартфонов на базе Android 5G во втором квартале 2021 года. При объемах поставок 24 млн аппаратов 5G, ей удалось захватить долю в 26%. При этом общее количество 5G-смартфонов, поставленных на мировой рынок, составляет 95 млн.

[ + – ] Рейтинг компаний, продавших больше всего 5G-смартфонов Фото: Strategy Analytics

"За последние девять кварталов Xiaomi в общей сложности поставила 70 млн смартфонов 5G", — говорит Кен Хайерс, директор Strategy Analytics. "Мы видим, что китайский бренд вплотную приближается по показателям к Samsung, который за предыдущие 10 кварталов поставил 77 млн 5G-аппаратов по всему миру. Напомню, что южнокорейский бренд начал поставлять первые в мире 5G устройства, начиная с первого квартала 2019 года".

"Huawei пока остается лидером среди производителей Android-смартфонов, поддерживающих сеть пятого поколения", — говорит Вилле-Петтери Уконахо, заместитель директора Strategy Analytics. "Huawei поставила 95 млн 5G-мобилок по всему миру за последние девять кварталов, но недавно столкнулась с резким падением объемов поставок из-за введенного США запрета на технологию 5G. Это сыграло на руку другим компаниям-конкурентам, среди которых Lenovo-Motorola, Realme, Oppo и Honor".

"Lenovo-Motorola — лидер по развитию смартфонов 5G", — говорит Ивен Ву, старший аналитик Strategy Analytics. "Во втором квартале 2021 года глобальные поставки Lenovo-Motorola выросли на 3480%. Realme заняла второе место по годовому росту, увеличив количество поставок на 1773% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во втором квартале 2021 года объемы исчислялись 5,6 млн. OnePlus, другой китайский поставщик, занял 3-е место по росту с объемами поставок, увеличившимися на 877%. Между тем, всего за два квартала Honor в общей сложности отгрузила 6,5 млн смартфонов 5G. Это впечатляющая цифра, учитывая, что Honor начала поставки таких устройств только в середине первого квартала 2021 года".

"Эти четыре производителя смартфонов 5G, Lenovo-Motorola, Realme, OnePlus и Honor имеют хорошие возможности для уверенного роста во второй половине 2021 года и в 2022 году," — добавил Ивен Ву.

Ранее мы сообщали о том, что Xiaomi удалось завоевать титул крупнейшего производителя мобильной техники в мире по итогам июня 2021 года.