Xiaomi знову обійшла Samsung: аналітики назвали найпопулярніші 5G-смартфони 2021 року

Крім Xiaomi, ще два китайські бренди зайняли лідируючі позиції в рейтингу, — це Vivo і Oppo.

Xiaomi очолила список лідерів Android-смартфонів, які підтримують технологію зв'язку 5G. До таких висновків прийшли аналітики зі Strategy Analytics, дослідивши дані за другий квартал 2021 року.

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Про це аналітична компанія повідомляє в офіційному блозі.

Згідно з останнім дослідженням Strategy Analytics, китайська марка Xiaomi стала провідним постачальником смартфонів на базі Android 5G в другому кварталі 2021 року. При обсягах поставок 24 млн апаратів 5G, їй вдалося захопити частку в 26%. При цьому загальна кількість 5G-смартфонів, поставлених на світовий ринок, становить 95 млн.

[ + – ] Рейтинг компаній, які продали найбільше 5G-смартфонів Фото: Strategy Analytics

"За останні дев'ять кварталів Xiaomi в цілому поставила 70 млн смартфонів 5G, — говорить Кен Хаєрс, директор Strategy Analytics. — Ми бачимо, що китайський бренд упритул наближається за показниками до Samsung, який за попередні 10 кварталів поставив 77 млн 5G-апаратів по всьому світу. Нагадаю, що південнокорейський бренд почав поставляти перші в світі 5G пристрої, починаючи з першого кварталу 2019 року".

"Huawei поки залишається лідером серед виробників Android-смартфонів, які підтримують мережу п'ятого покоління, — говорить Вілле-Петтері Уконахо, заступник директора Strategy Analytics. — Huawei поставила 95 млн 5G-мобілок по всьому світу за останні дев'ять кварталів, але недавно зіткнулася з різким падінням обсягів поставок через введену США заборону на технологію 5G. Це зіграло на руку іншим компаніям-конкурентам, серед яких Lenovo-Motorola, Realme, Oppo й Honor".

"Lenovo-Motorola — лідер із розвитку смартфонів 5G, — говорить Івен Ву, старший аналітик Strategy Analytics. — У другому кварталі 2021 року глобальні поставки Lenovo-Motorola виросли на 3480%. Realme посіла друге місце за річним ростом, збільшивши кількість поставок на 1773% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У другому кварталі 2021 року обсяги обчислювалися 5,6 млн. OnePlus, інший китайський постачальник, зайняв 3-е місце по росту з обсягами поставок, які збільшилися на 877%. Тим часом усього за два квартали Honor у цілому відвантажила 6,5 млн смартфонів 5G. Це вражаюча цифра, враховуючи, що Honor почав поставки таких пристроїв тільки в середині першого кварталу 2021 року ".

"Ці чотири виробники смартфонів 5G, Lenovo-Motorola, Realme, OnePlus і Honor мають хороші можливості для впевненого зростання в другій половині 2021 року та в 2022 році", — додав Івен Ву.

Раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi вдалося завоювати титул найбільшого виробника мобільної техніки в світі за підсумками червня 2021 року.