Xiaomi повалила Samsung: китайська компанія стала найбільшим виробником смартфонів у світі

За підсумками червня 2021 року китайський бренд захопив частку ринку, яка раніше належала Huawei.

Xiaomi зміцнилася на глобальному ринку смартфонів, завдяки тому, що бренду вдалося "з'їсти" частку ринку Huawei, яка здала позиції в наслідок санкцій. Згідно зі звітом аналітичної компанії Counterpoint Research, китайська компанія визнана найбільшим виробником смартфонів у світі за підсумками червня 2021 року.

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Про це повідомляє видання gizchina.com.

Це перший раз, коли компанія досягла такого успіху. Xiaomi обігнала Samsung в ряді сукупних чинників у червні 2021 року. У підсумку, її частка в червні 2021 року становила 17,1%, а частка південнокорейського техногіганта — 15,7%. На третьому місці Apple з 14,3%. Однак, якщо врахувати дані за весь другий квартал 2021 року, то китайський бренд залишиться другим після Samsung.

Згідно зі звітом Counterpoint Research, Xiaomi продемонстрував зростання на 26% порівняно з попереднім місяцем, обігнавши Samsung. На руку зіграло те, що корейській компанії довелося обмежити пропозиції для В'єтнаму. У цій країні Samsung виробляє і поставляє велику частину своїх смартфонів. Аналітики з Counterpoint заявляють, що корейська компанія, швидше за все, поверне собі позиції лідера, як тільки проблеми зі збутом продукції у В'єтнамі будуть вирішені. До цього моменту Xiaomi відступить на другу позицію.

Тарун Патхак, директор з досліджень Counterpoint, каже, що з тих пір, як Huawei потрапила під санкції, китайська компанія досить агресивно захоплює її частку на глобальному ринку, а саме на ринках Китаю, Європи, Близького Сходу, Африки.

З моменту свого дебюту у 2011 році Xiaomi продала понад 800 млн смартфонів. Уже кілька років вона впевнено завойовує собі місце в ролі найбільшого виробника смартфонів в Індії. Компанія Samsung, навпаки, втратила популярність в Індії. Хоча китайський бренд зробив собі ім'я на бюджетних смартфонах, він привабливий і своїми апаратами преміум-класу. Такі пристрої, як Mi 11, Mi 11 Pro і Mi 11 Ultra виступають у ролі конкурентів пристроїв серії Galaxy S. Фірма також готується представити новий смартфон Mi MIX 4 з камерою, розташованою під екраном.

У цьому місяці Samsung приверне до себе увагу випуском пристроїв серії Galaxy Z Fold3, Z Flip3, нових Buds і Watch. Xiaomi протидіятиме випуску Mi MIX4, серії Mi Pad 5 і MIUI 13.

Раніше ми повідомляли про те, що Xiaomi змогла обійти компанію Apple, продавши більше смартфонів по всьому світу.