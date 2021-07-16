Обійшла Apple: Xiaomi знову увірвалася в топ-3 лідерів з продажу смартфонів

Рейтинг найуспішніших виробників покинула Huawei, яка ще недавно була №2.

У другому кварталі 2021 року світові поставки смартфонів збільшилися на 12%. Зростання відбувається на фоні пожвавлення ділової активності.

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Про це повідомила аналітична компанія Canalys.

Samsung зберегла лідерство. На її частку припадає 19% смартфонів, відвантажених за досліджуваний період.

Xiaomi вперше стала "срібним призером" рейтингу — її частка дорівнює 17%.

Apple задовольняється третім місцем з часткою в 14%, а Vivo і Oppo зберегли високі темпи зростання, щоб залишитися в пʼятірці лідерів.

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"Xiaomi швидко розвиває свій закордонний бізнес", — сказав менеджер Canalys з досліджень Бен Стентон. "Її поставки збільшилися на 300% у Латинській Америці, на 150% — в Африці і на 50% — у Західній Європі".

Компанія як і раніше значною мірою орієнтована на масовий ринок, порівняно з Samsung і Apple, середня ціна на її продукти нижче приблизно на 40%, порівняно з цінами південнокорейського гіганта, і 75%, — ніж в американського конкурента.

"Пріоритетом для Xiaomi в цьому році є зростання продажів дорогих пристроїв, таких як Mi 11 Ultra. Але це буде важка битва, оскільки компанії Oppo і Vivo мають ту ж мету, і обидві будуть готові витратити великі кошти на прямий маркетинг", — додав Стентон.

Зазначимо, Xiaomi вперше випередила Apple за кількістю відвантажених смартфонів у третьому кварталі минулого року. Тоді вона була третьою у світовому рейтингу, оскільки друге місце міцно посідала Huawei.

Після цього Apple почала швидко нарощувати продажі нових iPhone, а в Huawei загострилися виробничі проблеми, повʼязані із санкціями, введеними урядом Трампа. У результаті, за підсумками першого кварталу 2021 року лідером світового ринку став Samsung з часткою 22%, другою була Apple — 15%, а третьою виявилася Xiaomi — 14%.

Нагадаємо, згідно з травневим даними American Customer Satisfaction Index (ACSI), iPhone більше не є найпопулярнішим смартфоном серед американців. Він залишається в пʼятірці лідерів, але не на першому місці.

Сервіс тестування продуктивності пристроїв AnTuTu опублікував власний рейтинг найвигідніших смартфонів 2021 року.