Обошла Apple: Xiaomi снова ворвалась в топ-3 лидеров по продажам смартфонов

Рейтинг самых успешных производителей покинула Huawei, которая еще недавно была №2.

Во втором квартале 2021 года мировые поставки смартфонов увеличились на 12%. Рост происходит на фоне оживления деловой активности.

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Об этом сообщила аналитическая компания Canalys.

Samsung сохранила лидерство. На ее долю приходится 19% смартфонов, отгруженных за исследуемый период.

Xiaomi впервые стала "серебряным призером" рейтинга — ее доля равна 17%.

Apple довольствуется третьим местом с долей в 14%, а Vivo и Oppo сохранили высокие темпы роста, чтобы остаться в пятерке лидеров.

[ + – ] Рейтинг компаний-производителей смартфонов

"Xiaomi быстро развивает свой зарубежный бизнес", – сказал менеджер Canalys по исследованиям Бен Стэнтон. "Ее поставки увеличились на 300% в Латинской Америке, на 150% – в Африке и на 50% – в Западной Европе".

Компания по-прежнему в значительной степени ориентирована на массовый рынок, по сравнению с Samsung и Apple, средняя цена на ее продукты ниже примерно на 40%, чем цены южнокорейского гиганта, и 75%, — чем у американского конкурента.

"Приоритетом для Xiaomi в этом году является рост продаж дорогих устройств, таких как Mi 11 Ultra. Но это будет тяжелая битва, поскольку компании Oppo и Vivo имеют ту же цель, и обе будут готовы потратить большие средства на прямой маркетинг", – добавил Стэнтон.

Отметим, Xiaomi впервые опередила Apple по числу отгруженных смартфонов в третьем квартале прошлого года. Тогда она была третьей в мировом рейтинге, так как второе место прочно занимала Huawei.

После этого Apple начала быстро наращивать продажи новых iPhone, а у Huawei обострились производственные проблемы, связанные с санкциями, введенными правительством Трампа. В результате, по итогам первого квартала 2021 года лидером мирового рынка стал Samsung с долей 22%, второй была Apple – 15%, а третьей оказалась Xiaomi – 14%.

Напомним, согласно майским данным American Customer Satisfaction Index (ACSI), iPhone больше не является самым популярным смартфоном среди американцев. Он остается в пятерке лидеров, но не на первом месте.

Сервис тестирования производительности устройств AnTuTu опубликовал собственный рейтинг самых выгодных смартфонов 2021 года.