Впереди планеты всей: в третьем квартале Xiaomi обошла Apple по продажам смартфонов

Данные аналитической компании Gartner.

Согласно данным исследования, проведенного аналитической компанией Gartner, бренд Xiaomi занял лидерские позиции по поставкам и продажам смартфонов в третьем квартале 2020 года. Китайской компании удалось превысить показатели американской Apple, что еще раз подтверждает — Xiaomi вытеснила Apple из топ-3 поставщиков телефонов.

Ранее об успехах китайской марки заявляли специалисты других аналитических компаний — IDC и Canalys. Исследователи подтвердили, что Xiaomi уверенно обгоняет Apple. Так, по данным IDC в третьем квартале продажи смартфонов Xiaomi выросли на 42%, до 46,5 млн, а вот продажи Apple снизились на 10,6%, до 41,6 млн. Эксперты из Canalys утверждают, что Xiaomi занимает 13,5-процентную долю рынка, а Apple – 12,4-процентную.

[ + – ] Результаты исследования рынка смартфонов компанией Gartner Фото: Gartner

Что касается исследований Gartner, то аналитики этой компании заявляют, что в период с июля по сентябрь 2020-го рынок получил 366,7 млн смартфонов. Самыми популярными среди пользователей стали аппараты от Samsung. Компания продала 80,8 млн единиц, что дало ей возможность занять 22-процентную долю рынка. Пользовались спросом и телефоны Huawei. Несмотря на потери вследствие американских санкций, компания продала 51,8 млн смартфонов (доля рынка — 14,1%). И на третьей позиции оказался Xiaomi с 44,4 млн реализованных смартфонов и 12,1-процентной долей рынка. Apple же уверенно занимает четвертую строку рейтинга с 40,6 млн проданных телефонов и долей 11,1%. Если говорить о топ-5, то в список вошла OPPO — 29,8 млн проданных единиц и доля в 8,2%.

Эксперты считают, что если бы не проблемы Huawei, Xiaomi и OPPO вряд ли бы очутились в топ-5. Также на руку китайским брендам сыграла и "запоздавшая" презентация iPhone 12. Если бы она состоялась в сентябре, как и планировалось, то Apple могла бы быть на третьем месте. Однако у американского бренда еще будет возможность наверстать упущенное в четвертом квартале.

Ранее стало известно, что гибкий смартфон Xiaomi оснастят двумя экранами и выдвижной камерой, а Apple оштрафовали в Италии на €10 млн за агрессивную рекламу iPhone.